Альянс «Новая энергия Украины» открыл электронный пункт приема изобретений

Общественная организация «Альянс «Новая энергия Украины» открыла всеукраинский электронный пункт приема изобретений в сети Интернет.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления альянса Валерий БОРОВИК.

По его словам, данная инициатива поможет преодолеть разрыв между изобретателями в сфере энергосберегающих технологий и инвесторами.

Пункт приема изобретений открыт в рамках проекта «Ярмарка идей» - всеукраинского конкурса, который в очередной раз пройдет в этом году.

В.БОРОВИК отметил, что отныне ученые и изобретатели Украины смогут присылать свои предложения и идея для участия в конкурсе в онлайн-режиме. Все заявки автоматически попадают к членам жюри.

В состав жюри конкурса входит В.БОРОВИК, а также члены правления «Альянс «Новая энергия Украины» – Павел КАЧУР, Владимир СЕМИНОЖЕНКО, Юрий ШУЛЬГА, Анатолий ДОЛИНСКИЙ и Наталья ПРУДКА.

В.БОРОВИК подчеркнул, что организаторы конкурса гарантируют сохранение авторских прав путем подписания с изобретателями отдельных договоров.

Он сообщил, что уже сегодня на участие в конкурсе претендует 25 проектов, авторы которых преимущество представляют восточный регион Украины.

Электронный пункт приема изобретений находится по адресу http://www.newenergy.org.ua