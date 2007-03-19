Альянс «Новая энергия Украины» открыл электронный пункт приема изобретений
Общественная организация «Альянс «Новая энергия Украины» открыла всеукраинский электронный пункт приема изобретений в сети Интернет.
Общественная организация «Альянс «Новая энергия Украины» открыла всеукраинский электронный пункт приема изобретений в сети Интернет.
Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления альянса Валерий БОРОВИК.
По его словам, данная инициатива поможет преодолеть разрыв между изобретателями в сфере энергосберегающих технологий и инвесторами.
Пункт приема изобретений открыт в рамках проекта «Ярмарка идей» - всеукраинского конкурса, который в очередной раз пройдет в этом году.
В.БОРОВИК отметил, что отныне ученые и изобретатели Украины смогут присылать свои предложения и идея для участия в конкурсе в онлайн-режиме. Все заявки автоматически попадают к членам жюри.
В состав жюри конкурса входит В.БОРОВИК, а также члены правления «Альянс «Новая энергия Украины» – Павел КАЧУР, Владимир СЕМИНОЖЕНКО, Юрий ШУЛЬГА, Анатолий ДОЛИНСКИЙ и Наталья ПРУДКА.
В.БОРОВИК подчеркнул, что организаторы конкурса гарантируют сохранение авторских прав путем подписания с изобретателями отдельных договоров.
Он сообщил, что уже сегодня на участие в конкурсе претендует 25 проектов, авторы которых преимущество представляют восточный регион Украины.
Электронный пункт приема изобретений находится по адресу http://www.newenergy.org.ua