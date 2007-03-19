В 2007 году Департамент подводного наследия Института археологии НАНУ планирует исследовать 17 объектов в Черном море

В 2007 году Департамент подводного наследия Института археологии Национальной академии наук Украины планирует исследовать 17 объектов в Черном море.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Департамента подводного наследия Сергей ВОРОНОВ.

Он сообщил, что в 2006 году Институтом археологии НАН Украины проведена Украинско-американская подводно-археологическая экспедиция «Черное море-2006».

По его словам, впервые украинские ученые имели возможность исследовать глубины до 2 тыс. 90 метров, ведь из-за того, что украинская техника позволяет работать на глубине до 240 метров, до этого в Черном море на таких глубинах никто не работал. Ученый также отметил, что сотрудничество с американскими коллегами дало возможность украинским ученым работать на самой совершенной технике, благодаря которой исследовался “Титаник” и “Лузитания”.

“Во время двухмесячной экспедиции в прошлом году было открыто 449 объектов, которые до этого были неизвестны науке. Причем из них паспортизованы и проведены предварительные исследования на 17”, - сказал С.ВОРОНОВ.

Он также сообщил, что в этом году работы проводятся именно на этих 17 объектах. В частности, подводные раскопки остатков парусно-гребной лодки эпохи Византии на глубине 133 м; подводные раскопки линейного корабля “Святой Александр” на глубине 6 м; подводные раскопки барки “Agnes Blaikie” на глубине 84 м; выявление места гибели санитарного транспорта “Армения” ЧФ СССР на глубине 500-700 метров; выявление места гибели санитарного транспорта “Белосток” на глубине 230-750 м; музеифікація фрагмента пассажирского теплохода “Адмирал Нахимов” на глубине 48 м и другие.

С.ВОРОНОВ подчеркнул, что обнаруженные объекты в очередной раз подтвердили, что Черное море остается одним из самых выдающихся подводных музеев. По его словам, это связано с историческими событиями, происходившими в этом регионе и с наличием сероводородного слоя, который является консервантом для затонувших объектов.

“Только в Черном море, объекты, затонувшие на глубине более 120 м имели шанс оставаться в том виде что и тысячу лет назад”, - сказал он.

Подводные работы в прошлом и в этом году будут проходить под эгидой ЮНЕСКО.