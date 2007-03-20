Украинские и американские кинематографисты снимут фильм о трагедии в Бабьем Яру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН 19 марта голливудский продюсер фильма Анатолий ФРАЙДИС (известный по таким работам, как “Список Шиндлера”, “Боб Дилан”).

По его словам, фильм будет снят по роману писателя Анатолия Кузнецова “Бабий Яр”.

Как сказал А.ФРАЙДИС, идея создания картины возникла два года назад, когда он познакомился с генеральным продюсером кинопроизводственной компании “ПРО-ТВ” Виктором ПРИХОДЬКО, который стал украинским партнером проекта “Бабий Яр”.

Режиссером ленты стал Гарольд БЕЙКЕР, который много работал с Аль ПАЧИНО и другими звездами Голливуда. Г.БЕЙКЕР, к тому же, имеет украинские корни, его мать из Одессы, а отец - из Ямполя.

К главным ролям в проекте планируется привлечь голливудских звезд. “Сегодня ведуться успешные переговоры с Энтони ХОПКИНСОМ, Джессикой ЛАНЖ и Мерил СТРИП”, - отметил А.ФРАЙДИС.

Планируется, что история “Бабий Яр” в украинско-голливудском проекте будет разыграна на трьох языках - английском, украинском и идиш. 90% фильма будет сниматься в Украине, в частности в Киеве и в Черновцах. остальное - в Голливуде. Съемки запланированы на сентябрь 2007 года.

Бюджет фильма составит около 25 млн. долларов. По словам В.ПРИХОДЬКО, они обратились за поддержкой в Министерство культуры, которое пообещало выделить часть денег. Также рассчитывают на поддержку Дмитрия ТАБАЧНИКА и Виктора ПИНЧУКА, добавил В.ПРИХОДЬКО.