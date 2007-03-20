Руководство корпорации «Украгропромбуд» заявляет о попытке рейдерского захвата помещения предприятия по ул.Патриса Лумумбы, 4/6 в Киеве, которое корпорация арендует у компании «Агробуд-1».

Об этом сообщил представитель акционера ЗАО «Агробуд-1», являющегося собственником здания, Юрий БУГЛАК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Представители компании продемонстрировали журналистам видеозапись захвата.

По словам Ю.БУГЛАКА, вечером 16 марта на предприятие прибыли около 150 человек в камуфляже, представившиеся работниками кременчугской охранной фирмы ООО «НГК». Используя холодное оружие, они силовым методом пытались захватить помещение, от метил Ю.БУГЛАК.

После нейтрализации охранников на входе людьми в камуфляже в здание вошли представители нового руководства корпорации, однако захват помещения предотвратили работники Печерского РОВД, которые задержали около 150 человек для установления личностей, расказал Ю.БУГЛАК.

«По документам это будет называться передача объекта под ответственное хранение охранной фирмы», - прокомментировал видеозапись Ю.БУГЛАК.

По его данным, решение суда об аресте помещения и передаче его под ответственное хранение сфальсифицировано людьми, которые представляются новым руководством корпорации «Украгропромбуд». Он считает, что корпорация послужила лишь удобным инструментом для захвата помещения в центре столицы общей площадью 22 тыс. кв. м.

Глава правления корпорации «Украгропромбуд» Николай УДОВЕНКО считает новое руководство корпорации незаконным, поскольку для его избрания "не проводилось никаких конференций, на которых это руководство могло быть избранным", а также не было соответствующих решений совета и правления корпорации. По его словам, 23 февраля т.г. состоялось заседание совета предприятия по выбору делегатов на выборную конференцию, которую планируется провести в ближайшее время.

В то же время, глава правления не может сказать, кто представляет новое руководство предприятия. «Кто за этим стоит, я не знаю», - от метил Н.УДОВЕНКО.

Он также сообщил, что более двух лет предприятие подвергается атакам, в частности, через фальсификацию судебных решений и проверок.

Начальник юридического отдела корпорации «Украгропромбуд» Валентин ГОЛОВАТЫЙ квалифицирует захват помещения как преступные действия. По его словам, сегодня будут поданы соответствующие обращения в правоохранительные органы, а также в межведомственную комиссию по борьбе с рейдерством.

По словам юриста ЗАО «Агробуд-1» Александра БИЛОКРИНИЦКОГО, на сегодняшний день ни один этаж здания, состоящего из трех 14-этажных секций, не захвачен. Однако на территории предприятия находятся люди, называющие себя представителями нового руководства предприятия. Он также сообщил, что вход в здание усиленно охраняется тремя охранными фирмами, что приносит неудобства всем арендаторам помещения.

Справка УНИАН. Украинская кооперативно-государственная корпорация по агропромышленному строительству «Украгропромбуд» была создана на базе корпорации «Укрміжколгоспбуд” и Министерства сельского строительства. В корпорацию вошли 1740 строительно-монтажных ,организаций, строительных трестов, дорожно-строительных организаций и предприятий стройиндустрии.