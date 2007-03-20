Последние решения наблюдательного совета «Ощадбанка» являются легитимными – новоизбранный глава НС Волынец

Последние решения Наблюдательного совета ОАО «Ощадбанк», которые были приняты на заседании 16 и 19 марта 2007 года, являются легитимными.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН Даниил ВОЛЫНЕЦ, который был избран главой Наблюдательного совета на заседании НС 19 марта.

По его словам, определение Печерского районного суда Киева о запрете проведения собрания НС не было обнародовано в предусмотренном законодательством порядке. Документ должен быть обнародован судебным исполнителем, чего не было сделано.

Как сообщил Д.ВОЛЫНЕЦ, причиной увольнения прежнего руководства «Ощадбанка» было препятствование проведению проверки банка и непредоставление всех необходимых документов.

Также набсовет «Ощадбанка» изменил состав ревизионной комиссии. Ее председателем назначена заместитель министра финансов Украины Татьяна ЕФИМЕНКО, членами комиссии – Алексей ЗАДОРОЖНЫЙ и Леся МАКАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 марта председателем правления ОАО «Ощадбанк» назначен Анатолий ГУЛЕЙ вместо Александра МОРОЗОВА.

Определением Печерского райсуда Киева от 19 марта запрещено проведение заседания Наблюдательного совета ОАО «Ощадбанка».

Истцом в деле выступил на тот момент председатель правления ОАО «Ощадбанк» А.МОРОЗОВ. По его мнению, проведение заседания НС «Ощабанка» 19 марта является нелегитимным по той причине, что решение о его переносе было принято 16 марта членами Наблюдательного совета при отсутствии кворума.