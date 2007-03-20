Киевская художница требует от аэропорта “Борисполь” и МАУ 100 тыс. грн. компенсации за несвоевременную доставку картин

Молодая киевская художница Галина ИНГУЛА требует от государственного международного аэропорта “Борисполь” и авиакомпании “Международные авиалинии Украины” 100 тыс. грн. компенсации (в равных долях) за моральные страдания из-за опоздания с доставкой ее картин.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил отец художницы, журналист Валерий НЕЧИПОРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в ноябре прошлого года Г.ИНГУЛА была приглашена в Париж для демонстрации семи авторских художественных работ, но по прибытии во Францию оказалось, что три картины отсутствуют в багаже. Как сообщили в аэропорту Шарля де Голя, эти работы не поступили из Украины.

“Четыре дня в Париже моя дочь и жена добивались того, чтобы картины нашли, но им сказали, что в Париже их нет. Только через 2 месяца они нашлись опять в “Борисполе”. Почему они оказались там? Якобы их вернули из Парижа, хотя мы и наши знакомые из Парижа постоянно просили “Международные авиалинии Украины”, их парижское представительство, оставить картины в Париже, чтобы, если они найдутся, продемонстрировать, уже без участия Гали, хотя бы с опозданием...”, - отметил отец художницы.

В то же время В.НЕЧИПОРЕНКО подозревает, что картины не были в Париже. Таким образом, отметил он, багаж был задержан почти на 2 месяца.

По словам самой пострадавшей, показ картин во Франции был сорван, поскольку работы были подобраны таким образом, чтобы показать их все - единой художественной композицией. Кроме того, молодая художница испытала стресс и страдания.

Как сообщил В.НЕЧИПОРЕНКО, сумма иска в 100 тыс. грн. выставлена для того, чтобы привлечь внимание. “Специально поставили такую большую сумму, чтобы привлечь внимание общества...”, - сказал он. По его словам, от перевозчика не поступило даже устного извинения за инцидент.

Как отметила на пресс-конференции адвокат Наталия ЗАЕЦ, до сих пор в Украине не было подобных судебных дел против воздушных перевозчиков. “Мы хотим породить такой прецедент. Если больше будет людей обращаться к перевозчикам с такими требованиями, то, по-видимому, скорее в нашей стране будет какой-то порядок...”, - отметила она.

При этом адвокат уверена, что дело удастся выиграть в суде. “Есть документ, где компания говорит о факте задержки багажа..., хотя они и не признают своей вины, а просто фиксируют факт... Есть переписка с компанией. Мы считаем, что именно этими письмами и подтверждается вина...”, - сообщила она. По данным Н.ЗАЕЦ, в Международной Конвенции об унификации некоторых правил о международных воздушных перевозках указано, что в случае задержки багажа ответственность несет перевозчик. “Мы хотели, чтобы не просто так аэропорт “Борисполь” и МАУ имели отношение к перевозкам, а все-таки, если они берут средства за доставку багажа..., чтобы они ее осуществляли качественно... и несли ответственность за то, чем занимаются”, - отметила она.