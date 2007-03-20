Президент «Мотор Сич» Богуслаев критикует правительство за непродуманную политику в объединении предприятий авиапрома

Президент ОАО «Мотор Сич», народный депутат Украины (Партия регионов) Вячеслав БОГУСЛАЕВ критикует Кабинет Министров за непродуманную политику в объединении предприятий авиапрома в Государственный авиастроительный концерн “Авиация Украины”.

Об этом В.БОГУСЛАЕВ сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, объединять предприятия авиапрома необходимо не по принципу имущественной принадлежности (форме собственности), а по производственному принципу.

"Нельзя мешать в одну компанию авиазаводы, двигателестроителей, авионику и т.д.", - сказал В.БОГУСЛАЕВ. При этом он добавил, что "авиацию необходимо развивать не через заводы, а через науку и лизинговую компанию".

"Я не знаю, что лежит в основе такого непродуманного решения", - отметил В.БОГУСЛАЕВ. Также он добавил, что "такое объединение несет в себе угрозу безопасности страны… Мы не усилим авиапром, а ослабим…".

Вместе с тем он отметил, что объединить авиапром можно по принципу космической отрасли, которая объединена в Национальное космическое агентство, - создать нацагентство по авиастроению, нацагентство по вооружению, нацагентство по судостроению, нацагентство по радиоэлектронике и т.д.

Как сообщал УНИАН, Кабмин своим постановлением (№428 от 14 марта) образовал Государственный авиастроительный концерн “Авиация Украины”, ликвидировав Государственную самолетостроительную корпорацию “Национальное объединение “Антонов”.

Согласно документу, в концерн вошли десять предприятий: Государственное предприятие “Авиационный научно-технический комплекс имени О. К. Антонова”, Государственное предприятие “Киевский авиационный завод “Авиант”, Государственное предприятие “Завод № 410 гражданской авиации”, Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, Государственное предприятие научно-исследовательский институт “Буран”, Государственное предприятие “Харьковское агрегатное конструкторское бюро”, Государственное предприятие “Харьковский машиностроительный завод “ФЭД”, Государственное предприятие “Запорожское машиностроительное конструкторское бюро “Прогресс” имени академика О. Г. Ивченко”, Государственное предприятие “Новатор”, Казенное предприятие “Радиоизмеритель”.

Справка УНИАН. ОАО "Мотор Сич" (г. Запорожье) является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий. Выпускает авиадвигатели для вертолетов "Ми" и "Ка", самолетов Ан-124, Ан-140, Як-130.

В 2006 году ОАО «Мотор Сич» увеличило производство на 14% по сравнению с 2005 годом - до 1,2 млрд. грн.

В состав ОАО "Мотор Сич" входят Запорожский моторостроительный завод, Запорожский машиностроительный завод им. В.И.Омельченко, Запорожский завод товаров народного потребления, Снежнянский машиностроительный завод, Волочиский машиностроительный завод и Авиакомпания "Мотор Сич".

По состоянию на конец 2006 года 46,2% акций ОАО "Мотор Сич" принадлежало ООО "Гарант Инвест", 15,7% - ОАО "Мотор Сич", 14,98% - физическому лицу В.БОГУСЛАЕВУ.