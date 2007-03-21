ВОЛЯ помогает проекту «Путь детей»

21 марта в 2007 г. Киев. В г. Киеве стартовал международный социальный проект «Путь детей». Этот проект инициирован международной молодежной организацией AIЕSEC при поддержке компании ВОЛЯ

Проект направлен на решение проблемы отсутствия надлежащего внимания детям, которые ограничены или полностью лишены родительской опеки. Цель проекта - воспитание социальных навыков у детей из школ-интернатов и усиления их мотивации к саморазвитию и созданию собственного будущего.

На протяжении двух месяцев для детей будут проводиться тренинги, игры, конкурсы, посещение музеев, выставок и театров. Таким образом, дети поймут важность образования, хороших манер, креативности, а также губительности вредных привычек. Для достижения синергии и развития межкультурной толерантности, в реализацию проекта вовлечены молодые айсекеры из Грузии и Турции. Они презентуют детям особенности и традиции своих стран, давая возможность прикоснутся к другой культуре.

Учебная программа проекта разработана психологами, специалистами с опытом психологии и социальной работы.

На протяжении прошлой недели были проведены первые две лекции в школах – интернатах в пригороде Киева. Это были первые знакомства детей с молодыми преподавателями – организаторами проекта, стажерами и меценатами – компанией ВОЛЯ.

«Наглядность, дискуссии и интерактивные игры стали залогом успешного старта проекта «Путь детей» и в который раз доказали, что совместными усилиями, шаг за шагом мы достигнем образованности, толерантности и целенаправленности наших детей, - говорит руководитель проекта Наталия Волошина.

Наталия Баш, руководитель отдела PR компании ВОЛЯ, добавляет, - «Выбирая направление социальной ответственности компании, мы исходим из того, что наша помощь решает не столько краткосрочные проблемы определенных категорий граждан, сколько предоставляет возможность детям, которые лишены родительской опеки, почувствовать уверенность в себе и своем будущем.

Такие социальные проблемы все больше привлекают к себе внимание и становятся толчком к реализации негосударственными организациями, как AIESEC, социальных проектов. Для детей-сирот – это, чаще всего, единственная возможность получить адаптационный опыт к современным условиям жизни. Помощь детям, которые нуждаются в поддержке, – это проявление социальной ответственности, а для ВОЛИ – это соблюдение своих принципов».

В дальнейшем в программе проекта примут участие специалисты тренинг-центра компании ВОЛЯ. Они поделятся опытом на такую актуальную в настоящее время тему, как – лидерство. Тренинги пройдут в трех областных школах-интернатах.

AIESEC - это международная организация, которая предоставляет возможность молодым людям найти и развить свой потенциал для осуществления позитивного влияния на общество. Сотрудничая с свыше чем 3000 организациями в более чем 800 университетах 95 стран, AIESEC доказал свою уникальность и инновационный подход к развитию лидерских качеств молодежи со всего мира.

Компания ВОЛЯ — ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, который предоставляет доступ к цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой Воля Преміум ТВ™ и высокоскоростной доступ к ресурсам Интернет под торговой маркой Воля Бродбенд™. Высокая скорость Интернет до 38 Мбит/сек без необходимости телефонной линии. Широкий выбор разных планов подписки на цифровые пакеты, на любой вкус и возраст. Свыше 100 телепрограмм в самом полном плане подписки.

Наталия Баш , руководитель отдела PR компании ВОЛЯ

Тел./факс: 207 70 92 info@volia.com

Клюковска Анастасия, вице-президент AIESEC в Киеве,

моб.тел. 8 063 366 00 88 klukovskaya.nastya@aiesec.ne