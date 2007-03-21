Ведущий ток-шоу “Толока” на УТ-1 считает проявлением цензуры снятие с эфира его программы

Автор и ведущий ток-шоу “Толока” на Первом национальном канале (УТ-1) Виктор ПАВЛЮК считает проявлением цензуры снятие с эфира его программы.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В.ПАВЛЮК рассказал, что последний выпуск программы был посвящен оппозиции и назывался “Объединенная оппозиция: план действий”. По его словам, в программе принимали участие лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и руководитель фракции “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО. Кроме того, в программе приняли участие многие эксперты и представители общественности, причем их мнения разделились: приблизительно 2/3 участников выступили в поддержку провластной коалиции и 1/3 – в поддержку оппозиции. “Стандарты дискуссии были соблюдены”, – сказал В.ПАВЛЮК.

Однако, по словам ведущего, через 20 минут после начала программы, которая выходит в прямом эфире, ему сообщили, что якобы по техническим причинам пропал интерактивный опрос телезрителей. В.ПАВЛЮК подчеркнул, что на тот момент в интерактиве преимущество оппозиции перед коалицией составляло приблизительно 5 к 1. По словам ведущего, позже ему рассказали, что в действительности распоряжение снять интерактив отдал президент Национальной телерадиокомпании Украины Виталий ДОКАЛЕНКО.

На следующий день был отменен повторный выход программы в эфир. По словам В.ПАВЛЮКА, когда он позвонил по телефону В.ДОКАЛЕНКО, чтобы узнать о причинах этого, последний просто ответил, что программа прекращает свое существование.

В.ПАВЛЮК назвал такие действия руководства НТКУ цензурой, которая приобретает системный характер. По его мнению, причиной этого является давление на В.ДОКАЛЕНКО “сверху”.