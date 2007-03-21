48 депутатов обратились в КС с представлением о неконституционности императивного мандата депутатов местных советов

48 народных депутатов (фракция “Наша Украина” и отдельные депутаты из фракций Партии регионов, СПУ и внефракционные) обратились в Конституционный Суд с представлением о неконституционности императивного мандата депутатов местных советов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили председатель Украинской республиканской партии “Собор”, народный депутат Анатолий МАТВИЕНКО и член фракции «Наша Украина», вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Сергей ГОЛОВАТЫЙ.

“Вчера такое представление в Конституционный Суд направленно”, - сказал А.МАТВИЕНКО.

Он отметил, что императивный мандат обеспечивает организацию «контроля над избирателями и правом избирателей по отношению к депутату».

“Это не повышает ответственности за выбор, это не утверждает демократию – это институт диктаторских и деспотических режимов”, - убежден А.МИТВИЕНКО. По его словам, демократическая Европа от императивного мандата отказалась или запрещает на конституционном уровне.

Кроме того, А.МАТВИЕНКО подчеркнул, что настоящие цели инициаторов данного закона прикрываются неискренними лозунгами. “Это позволяет топтать Конституцию. Это для меня недопустимо. Это движение в никуда, за этим будет масса следующих шагов, потому это опасно для общества”, - сказал А.МАТВИЕНКО.

По его убеждению, заявления о том, что Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о статусе депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов» защищает интересы избирателей, не отвечают действительности, поскольку “утверждается политический феодализм”.

“Утверждается институт тоталитаризма партийных лидеров. Это попытка разрушить политическую структуризацию общества”, - сказал А.МАТВИЕНКО.

В свою очередь С.ГОЛОВАТЫЙ сообщил, что сегодня зарегистрировал в Верховной Раде проект закона об изъятии положений об императивном мандате.

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о статусе депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местного самоуправления. Законом предусматривается, что депутат, который вышел из фракции той политической силы, от которой он был избран, может лишиться мандата – по решению руководства этой партии или блока.

20 марта С.ГОЛОВАТЫЙ на заседании Верховной Рады призвал парламентскую коалицию отменить положение об императивном мандате Закона “О выборах депутатов Верховной Рады Автономной республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей”.

По словам С.ГОЛОВАТОГО, в Европе данный закон называют «Законом ТИМОШЕНКО».

Он подчеркнул, что вопрос о законе об императивном мандате должен был рассматриваться на заседании Венецианской комиссии, но был перенесен на июнь по просьбе народного депутата Григория НЕМИРИ (фракция БЮТ), который выступил на заседании Венецианской комиссии и как представитель Президента Украины по этому вопросу. «Он имел мандат, подписанный главой Секретариата», - отметил С.ГОЛОВАТЫЙ. По его словам, народный депутат просил отложить это решение.