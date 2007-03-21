ВОО “Майдан” через суд будет добиваться отмены постановления ВР о назначении Карпачёвой на должность Омбудсмена

Восемь активистов всеукраинской общественной организации Альянс “Майдан” 5 марта подали в Печерский суд Киева иск, в котором требуют признать незаконным постановление Верховной Рады о назначении Нины КАРПАЧЁВОЙ Уполномоченным по правам человека.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил правовой советник ВОО Альянс "Майдан" Александр СЕВЕРИН.

По его словам, представители Альянса считают, что назначение Н.КАРПАЧЁВОЙ сопровождалось “целой цепью правонарушений”.

В частности, отметил А.СЕВЕРИН, Н.КАРПАЧЁВА незаконно совмещала должность Омбусмена с депутатским мандатом, и таким образом нарушала закон.

“Будучи избранной народным депутатом, когда уже была Омбудсменом, по закону она не могла иметь представительского мандата, и закон ее обязывал в течение 10 дней с того момента как она приобрела депутатские полномочия, лишиться этой несовместимости. То есть, либо сложить мандат, либо сделать заявление об отказе выполнять все полномочия, кроме тех, которые принадлежат Уполномоченному ВР по правам человека. Она этого не сделала. Это - противоправная бездеятельность госпожи Омбудсмена”, - сказал А.СЕВЕРИН.

При этом, отметил А.СЕВЕРИН, в таком случае ВР была обязана в определенные сроки освободить от должности уполномоченного, который нарушает закон. “Верховная Рада Украины этого принципиально делать не хотела, а, возможно, хотела, но не смогла”, - сказал он.

А.СЕВЕРИН также утверждает, что выдвижение председателем ВР Александром МОРОЗОМ кандидатуры Н.КАРПАЧЁВОЙ на должность Уполномоченного было сделано с нарушением 21-дневного срока. Нарушены также и сроки ее назначения на эту должность. Кроме того, по мнению А.СЕВЕРИНА, Н.КАРПАЧЁВА не может занимать эту должность, “поскольку нарушила присягу Уполномоченного по правам человека, где сказано, что уполномоченный обязан соблюдать Конституцию и законы Украины, а также действовать независимо”. По его словам, А.МОРОЗ и Комитет ВР по вопросам прав человека также нарушили закон, рекомендуя парламенту назначить Н.КАРПАЧЁВУ на должность Омбудсмена, поскольку ее кандидатура не отвечает требованиям законодательства.

“О политической ее (Н.КАРПАЧЁВОЙ) незаангажированности нечего и говорить, потому что она шла в ВР по спискам политической партии”, - отметил представитель “Майдана”.

“Таким образом, учитывая всю эту цепочку правонарушений, мы приходим к тому, что противоправным является и само постановление от 8 февраля 2007 года о назначении КАРПАЧЁВОЙ Уполномоченным ВР по правам человека. Что мы собственно и обжалуем”, - сказал А.СЕВЕРИН.

По его словам, на днях должен прийти ответ из Печерского райсуда столицы, взято ли дело по иску к рассмотрению. Если этот суд откажется рассматривать иск, активисты “Майдана” планируют обращаться в другие суды.

В свою очередь, координатор ВОО Альянс "Майдан" по связям с общественностью Владимир МАРТЫНЮК заявил, что назначение Омбудсмена состоялось со значительным нарушением правил регламента ВР и законов, общественные организации имеют претензии к работе Н.КАРПАЧЁВОЙ, за которой они наблюдали почти 10 лет. В частности, они отмечают отсутствие системной работы, а также проблемы в налаживании работы общественных организаций с Уполномоченным ВР.