«Антикриминальный выбор» расценивает как провокацию выявление оружия в доме, где находится офис организации

Руководитель областной организации Всеукраинской общественной организации «Антикриминальный выбор» Ярослав ГОДУНОК заявляет, что факт нахождения и изъятия взрывных устройств и оружия в подвальном помещении жилого дома по адресу бульвар Дружбы Народов, 17-а, на первом этаже которого расположен офис «Антикриминального выбора», является провокацией против организации.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Данные действия мы расцениваем как желание определенных реваншистских сил запугать нас – простых граждан, чтобы мы не принимали участия в планируемом “Марше справедливости””, - сказал Я.ГОДУНОК.

Он также сообщил, что обратился в правоохранительные органы с просьбой объяснить, откуда появилось это оружие и взрывчатка.

Я.ГОДУНОК отметил, что такие действия возвращают Украину в 2004 год, когда в предвыборный период в офисах “Поры” находили взрывчатку и обвиняли людей, которые имели противоположные взгляды, в терроризме.

Также Я.ГОДУНОК подчеркнул, что его настораживает тот факт, что такие события повторяются вместе с возвращением отдельных высокопоставленных должностных лиц в правоохранительные органы, которые в своей предыдущей деятельности отличились противодействием Помаранчевой революции.

“Мы расцениваем эти события как давление, запугивание лидеров гражданского движения, притеснения свободы слова и прав человека на митинги и забастовки”, - сказал он, добавив: ”Наше оружие – это слово, и мы вынудим власть отвечать за свои предвыборные обещания”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 марта, в офисе Киевской областной организации “Антикриминальный выбор” на бульваре Дружбы народов проводился обыск. Работники милиции отказались подождать руководство “Антикриминального выбора”, чтобы в их присутствии провести обыск.

19 марта в Киеве в подвале пятиэтажного дома на бульваре Дружбы Народов, 17-а был найден арсенал оружия, взрывчатки и детонаторов.

По данным Центра общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, в помещении было обнаружено 125 предметов, похожих на тротиловые шашки весом 75-400 г, и вещество, похожее пластид.

Кроме того, оперативники нашли 4 пистолета-пулемета системы Симонова, один автомат АКМ, автомат АКСМ, 5 пистолетов ТТ, ПМ, Вальтер, Скорпион и большое количество патронов к различным видам стрелкового оружия.

20 марта газета «Сегодня» написала, что в жилом доме на улице Дружбы народов, где накануне был найден арсенал оружия, арендует офис “один из лидеров “Народной самообороны” Ярослав ГОДУНОК”.