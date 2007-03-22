Нина Карпачева по собственной инициативе открыла производство о соблюдении конституционных прав Юрия Луценко

12:20, 22 марта 2007
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20 марта Нина Карпачева на основании противоречивых сообщений в средствах массовой информации открыла по собственной инициативе производство о  соблюдении прав экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.

        В процессе производства Уполномоченный  направила письменный запрос к Генеральному прокурору Украины Александру Медведько с целью выяснения фактического состояния дел о соблюдении конституционных прав и свобод Ю.Луценко.

        Состоялась встреча Уполномоченного с Юрием Луценко, во время которой Нина Карпачева пыталась также выяснить состояние соблюдения его прав во время обыска на квартире, выемки документов, допроса и избрания меры пресечения – подписки о невыезде.

21 марта  Уполномоченный  Верховной Рады Украины по правам человека Нина Карпачева встретилась  с Генеральным прокурором Украины Александром Медведько по этим  вопросам.

        Вопрос соблюдения прав Юрия Луценко находится на личном контроле Уполномоченного по правам человека.  

 

 

    

 

 

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