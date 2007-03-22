Нина Карпачева по собственной инициативе открыла производство о соблюдении конституционных прав Юрия Луценко

20 марта Нина Карпачева на основании противоречивых сообщений в средствах массовой информации открыла по собственной инициативе производство о соблюдении прав экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.

В процессе производства Уполномоченный направила письменный запрос к Генеральному прокурору Украины Александру Медведько с целью выяснения фактического состояния дел о соблюдении конституционных прав и свобод Ю.Луценко.

Состоялась встреча Уполномоченного с Юрием Луценко, во время которой Нина Карпачева пыталась также выяснить состояние соблюдения его прав во время обыска на квартире, выемки документов, допроса и избрания меры пресечения – подписки о невыезде.

21 марта Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина Карпачева встретилась с Генеральным прокурором Украины Александром Медведько по этим вопросам.

Вопрос соблюдения прав Юрия Луценко находится на личном контроле Уполномоченного по правам человека.