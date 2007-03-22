Украинский Хельсинский союз презентовал результаты мониторинга деятельности партий в сфере прав человека

Украинский Хельсинский союз по правам человека презентовал результаты мониторинга деятельности политических партий и блоков в сфере прав человека.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор УХСПЧ Владимир ЯВОРСКИЙ, в исследовании вмещен анализ законодательной деятельности партий и блоков, прошедших в парламент после выборов в марте 2006 года, а также показано состояние реализации их предвыборных обещаний.

По словам В.ЯВОРСКОГО, результатом исследования стала выработка рейтинга эффективности деятельности партий и блоков в сфере утверждения прав человека и основных свобод. Он отметил, что данный рейтинг основывается на результатах голосования на протяжении года в парламенте по 60 законопроектам о соблюдении разных прав и свобод, а также на анализе реализации права законодательной инициативы парламентариями. В соответствии с рейтингом УХСПЧ, первое место заняла фракция “Наша Украина”, которая набрала 44 балла, вторым идет Блок Юлии Тимошенко с 23 баллами, третью ступеньку заняла Партия регионов – 18 баллов, за ней расположились Социалистическая партия – 14 баллов и Коммунистическая партия – 13 баллов.

В.ЯВОРСКИЙ отметил, что “партии полностью забыли свои предвыборные обещания”. При этом, по его словам, даже тогда, когда в стенах парламента рассматривается законопроект, который действительно способен улучшить ситуацию с правами человека, он может быть провален большинством на основании того, что его внесли представители оппозиции.

В свою очередь председатель правления УХСПЧ Евгений ЗАХАРОВ сообщил, что наихудшим с точки зрения нарушения прав человека законопроектами стали: проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины об упорядочении системы органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью” относительно контроля народных депутатов за следствием; проект закона “О национальном демографическом регистре”, устанавливающий систему тотальной слежки за человеком в стране и нарушающем международные стандарты относительно права на частную собственность; постановление ВР, которым утверждено Положение о паспорте гражданина Украины для выезда за границу, позволяющем размещать чипы с биоматематическими данными граждан в эти паспорта, что устанавливает условия для тотальной слежки за человеком и неконтролированным распространением его биоматематических данных; проект закона “О внесении изменений в Закон “О прокуратуре” о введении общего надзора, что противоречит стандартам Совета Европы.