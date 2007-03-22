Партия зеленых Украины планирует принять участие в избирательной кампании в Европарламент в 2009 году

Партия зеленых Украины (ПЗУ) планирует принять участие в организации избирательной кампании Европейской партии зеленых в Европарламент в 2009 году.

Об этом сообщил лидер ПЗУ Владимир КОСТЕРИН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Специалисты и члены Партии зеленых Украины смогут потренироваться в этой кампании и использовать этот опыт на следующих выборах в Украине», - сказал В.КОСТЕРИН.

В свою очередь, представитель ПЗУ Стефан МИРОНЮК добавил, что решение об участии Европейской партии зеленых в выборах в Европарламент принято на заседании Совета Зеленых Европы, которое проходило в Берлине 16-18 марта. «Партия зеленых Украины является соучредителем Европейской партии зеленых и ее полноправным членом, несмотря на то, что Украина пока не является членом Евросоюза», - пояснил он.

Представитель ПЗУ Руслан БАХТИЕВ подчеркнул, что Партия зеленых Украины «сможет лоббировать интересы Украины в Европарламенте», поскольку фракция зеленых в европейском парламенте занимает одно из лидирующих мест.

Справка УНИАН. Министерство юстиции Украины зарегистрировало Партию зеленых 24 мая 1991 года по инициативе активистов Всеукраинской экологической ассоциации «Зеленый мир». Партия имеет 24 областные и 637 местных организаций. ПЗУ объединяет более 70 тысяч человек.

В парламентских выборах партия впервые участвовала в 1998 году, набрав 5,4% голосов избирателей. На выборах в 2002 году ПЗУ не преодолела 4%-й барьер. Согласно данным Центризбиркома, за ПЗУ проголосовало только 1,3% избирателей. На выборах в 2006 году Партия зеленых Украины получила поддержку 0,54% избирателей Украины.