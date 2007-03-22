«Rockwool Украина» в 2006 году увеличила объемы продаж изоляционных материалов на 12%

Компания «Rockwool Украина» по итогам 2006 года увеличила объемы продаж изоляционных материалов на 11,9%.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный директор «Rockwool Украина» Виктор КИНДЗЕРСКИЙ (основными направлениями деятельности группы Rockwool (Дания) являются производство материалов для тепло- и звукоизоляции зданий, технической изоляции для промышленности - УНИАН).

По словам специалиста по маркетингу Украина-Беларусь “Rockwool Польша” Ярослава ПИДЛЫПЧАКА, в целом объемы продаж компании Rockwool по всему миру составили в 2006 году 1,5 млрд. евро, что на 12% больше, чем по результатам 2005 года. При этом, по данным Я.ПИДЛЫПЧАКА, на Польшу, Украину и Беларусь в 2006 году пришлось 7% общих объемов продаж.

В.КИНДЗЕРСКИЙ высоко оценил перспективы роста рынка базальтовой минераловатной изоляции в Украине, сообщив, что в 2006 году в Украине было реализовано 6-8 млн. куб. м изоляционных материалов.

«Рынок теплоизоляции в Украине является сегодня особенно перспективным с учетом роста темпов строительства торговых площадей и авктивного внедрения энергосберегающих технологий в жилищном строительстве. Широкое использование в строительстве теплоизоляционных материалов Rockwool позволит реально снизить энергопотребление в нашей стране», - сказал В.КИНДЗЕРСКИЙ.

При этом, по его словам, в текущем году рост объемов продаж «Rockwool Украина» составит от 10% до 20%. «Наиболее массовая технология строительства супер- и мегамаркетов - это быстромонтируемые здания. Для теплоизоляции этих зданий в основном используется базальтовая вата. Изоляционные материалы Rockwool применялись при строительстве мегамаркетов METRO Cash & Carry, «Велика Кішеня», Billa и других. «Мы также рассчитываем, что в строительстве логистических центров, возведение которых запланировано под Киевом, львиная доля изоляционных материалов будет приходиться на Rockwool», - сказал В.КИНДЗЕРСКИЙ.

По его данным, рост цен на украинском рынке теплоизоляции в период межсезонья – с ноября 2006 года по февраль 2007 года - составил от 8% до 25%, в зависимости от типов изоляционных материалов.

В свою очередь, руководитель отдела по обслуживанию клиентов «Rockwool Украина» Ирина КУКУШКИНА сообщила, что недавно компания вывела на рынок три новых типа изоляционных плит двойной плотности: Monrock max – для изоляции плоской кровли, Fasrock max – для изоляции фасадов и Wentirock max – для изоляции вентилируемых фасадов.

«В данных продуктах, при сохранении прочностных характеристик на уровне их предшественников, уменьшена толщина, а, соответственно, и вес. Таким образом, при уменьшении объема используемого материала плитами можно покрыть большую площадь изолируемой поверхности», - поянила И.КУКУШКИНА.

Справка УНИАН. «Rockwool Украина» предлагает изделия из натуральной минваты, применяемой для тепло- и звукоизоляции, а также для защиты от огня в строительстве и инженерном оборудовании. Изделия из минваты Rockwool служат для сохранения тепла и энергии. Главными целями компании являются ограничение в потреблении энергии, охрана окружающей природной среды и развитие современного строительного производства.

В Украине деятельность компании Rockwool началась в 1995 году, когда была осуществлена первая официальная поставка утеплителя Rockwool (кровля для ДК "Украина"). В компании работает 14 человек.

Компания Rockwool была основана в 1937 году в Хедехузене (Дания). Сейчас теплоизоляционную продукцию выпускает 21 завод в 14 странах мира, а торговые представительства расположены в 14 странах Европы и Северной Америки. Общее количество сотрудников - 7500 человек.