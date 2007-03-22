Президент и премьер не знали о готовящейся смене руководства «Ощадбанка» – Морозов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ не знали о готовящейся смене руководства ОАО «Ощадбанк», заявил экс-председатель правления «Ощадбанка» Александр МОРОЗОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

А.МОРОЗОВ пояснил, что это он понял из своих телефонных разговоров после заседания Наблюдательного совета «Ощадбанка» 19 марта как с Президентом, так и с премьер-министром.

По словам А.МОРОЗОВА, В.ЯНУКОВИЧ обещал «разобраться» в этом вопросе, а В.ЮЩЕНКО заверил, что не уполномочивал никого из членов правления по квоте Президента голосовать за смену руководства.

Смену руководства банка А.МОРОЗОВ назвал «рейдерской атакой».

Как сообщал УНИАН, 19 марта председатель правления ОАО «Ощадбанк» А.МОРОЗОВ и его первый заместитель Арсений ЕРШОВ были уволены с занимаемых должностей Наблюдательным советом с мотивировкой «за неоднократное грубое нарушение должностных обязанностей в виде непредоставления документов проверяющим, что является противодействием проверке, назначенной на основании распоряжения Кабинета Министров от 1 марта 2007 года».

Наблюдательный совет ОАО «Ощадбанк» назначил председателем правления ОАО «Ощадбанк» Анатолия ГУЛЕЯ вместо А.МОРОЗОВА. Главой НС был избран Даниил ВОЛЫНЕЦ.