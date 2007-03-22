22 марта 2007 г. Киев.

С 26 марта 2007 года Дата-центр ВОЛЯ и крупнейшая в СНГ сеть контекстной рекламы «Бегун» начинают совместную акцию. Целью данной акции является способствование росту и эффективности украинских Интернет-проектов.

Для дата-центра ВОЛЯ выбор партнера, компании «Бегун», не случаен, поскольку одним из необходимых условий успешного Интернет-бизнеса является продуманная и эффективная рекламная кампания. Будучи заинтересованным в развитии проектов своих абонентов, дата-центр ВОЛЯ, после внимательного изучения возможностей системы «Бегун» при использовании её в своей промо-кампании, рекомендует её своим абонентам.

Успех любого проекта в Интернете зависит от многих составляющих: качества самого сервиса или сайта, наполнения, дизайна и т.д. Немаловажную роль играет также наличие аудитории, которая посещает ресурс и обменивается мнениями. Для Интернет-магазинов основной задачей, кроме привлечения посетителей на сайт, является и конвертация этих посетителей в покупателей.

Дата-центр ВОЛЯ дает возможность абонентам начать рекламную кампанию своего ресурса в Сети. Все существующие и новые абоненты получат стартовый рекламный бюджет в системе «Бегун» в размере 10 долларов, что позволяет попробовать и изучить особенности работы системы, и начать рекламную кампанию. За эту сумму можно получить 100-200 переходов на ресурс.

Алексей Акулов, руководитель Дата-центра ВОЛЯ: «Мы очень хотим, чтобы проекты наших клиентов росли и расширялись, поэтому решили предложить своим абонентам попробовать и такой способ раскрутки ресурса. Исходя из нашего опыта, контекстная реклама имеет достаточно высокую эффективность».

Александр Деркач, директор компании «Бегун-Украина»: «Бегун позволяет привести заинтересованную аудиторию, потенциальных клиентов на сайт рекламодателя с минимальными затратами. Наша акция с компанией ВОЛЯ, позволит клиентам дата-центра оценить все достоинства контекстной рекламы без дополнительных расходов».

«Бегун» — первый российский сервис контекстной рекламы с оплатой за переход и аукционным ценообразованием. «Бегун» ежедневно обслуживает десятки тысяч клиентов, демонстрируя рекламу только тем, кто проявляет намерения приобрести товар или услугу рекламодателя. Тысячи медиапартнеров, среди которых Rambler, Mail.Ru, Online.ua - ежедневно направляют посетителей на сайты клиентов «Бегуна». Рекламная сеть «Бегуна» охватывает всю активную аудиторию Рунета и Уанета.

Дата-центр ВОЛЯ — является подразделением компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сolocation/колокейшн, выделенный сервер) - размещение сервера на специально оборудованной технической площадке и подключение его к сети Интернет. Абонент размещает на сервере web-сайты, почту, любые другие сервисы и информацию. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить свой собственный сервер вместо стандартного. За установку сервера абонента дополнительная плата не взимается.

Компания ВОЛЯ — ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, который предоставляет доступ к цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой Воля Преміум ТВ™ и высокоскоростной доступ к ресурсам Интернет под торговой маркой Воля Бродбенд™. Высокая скорость Интернет до 38 Мбит/сек без необходимости телефонной линии. Широкий выбор разных планов подписки на цифровые пакеты, на любой вкус и возраст. Около 100 телепрограмм в самом полном плане подписки.

Наталья Баш, руководитель отдела PR компании ВОЛЯ (044) 207-70-92 nbush@volia.com

Дата-центр ВОЛЯ Служба продаж: (044) 501-63-98 sales@dc.volia.com