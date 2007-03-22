Студенты просят Минобразования сохранить им право получения дипломов «специалиста» и «магистра» без дополнительных экзаменов

Ряд молодежных организаций и студенческих коллективов просит Министерство образования и науки Украины сохранить им право получения дипломов «специалиста» и «магистра» без дополнительных экзаменов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители нескольких молодежных организаций, среди которых Сашко РУЖИЦКИЙ от "Студенческого братства Львовщины», Виктор ГЕНЕРАЛЮК - глава ОСМ "Зарево", Вадим ГЛАДЧУК - глава ВМО "Молодежь - надежда Украины", Екатерина СТРУКОВА - пресс-спикер ГК "Общественное сопротивление Украины", Тарас БОРИКАЙЛО от "Ассоциации студентов - юристов Львова».

В частности, студенты выступают против обнародованного 5 февраля приказа Министерства образования и науки №84 «Об утверждении условий приема к высшим учебным заведениям Украины». В частности, студентов не устраивают положения данного приказа, согласно которым, студент, обучающийся в вузе, где учебный процесс продолжается 5 или более лет, по завершении четвертого курса автоматически выпускается с дипломом бакалавра, а для продолжения обучения на „специалиста” или „магистра” вынужден сдавать новые вступительные экзамены на пятый курс.

Организаторы пресс-конференции считают, что это радикальное изменение условий обучения прямо противоречат принципам последовательности процесса получения высшего образования, а также нормативным положениям, закрепленным в Законах Украины "Об образовании" „О высшем образовании”, Болонской университетской хартии 1988 года, Берлинскому коммюнике 2003 года и других нормативно-правовым актам и международным соглашениям, регулирующих сферу образования.

При этом студенты считают, что с принятием данного приказа были сужены содержание и объем существующих их прав, что прямо противоречит ст. 22 Конституции Украины, которая не допускает этого.

Также молодые люди просят министерство дать мотивированный ответ по поводу правового статуса студентов 1-4 курсов, относительно которых, убеждены организаторы пресс-конференции, происходит ошибочное правоприменение приказа №84.

«Мы поступали не в техникум, а в высшее учебное заведение с целью получения образовательно-квалификационного уровня специалиста или магистра», - подчеркнули участники пресс-конференции.

В то же время они особо отметили, что не хотят решать возникшую проблему «радикальными действиями», и даже напротив - настаивают на ее разрешении «мирным путем».

В то же время позиция Министерства образования и науки заключается в том, что вступительные экзамены на специалиста и магистра не являются нарушением действующего законодательства и полностью отвечают ст. 53 Конституции Украины и ст. 4 Закона Украины «О высшем образовании».

Как отметили УНИАН в пресс-службе МОН, 14 марта по инициативе министерства и при участии министра Станислава НИКОЛАЕНКО состоялось заседание круглого стола с лидерами студенческого самоуправления высших учебных заведений из Харькова, Львова, Киева, АР Крым и других городов Украины. Руководители министерства и студенческие активисты обсуждали и вопрос вступительных экзамены на специалиста и магистра. Также отдельно состоялась встреча по этим вопросам со студентами Львовских вузов.

По результатам встречи МОН направило два письма ректорам вузов (от 14.03.2007 № 1/9-143, и от 19.03.2007 № 1/9-158), которыми позволяет в 2007 году засчитывать результаты государственной аттестации студентов за образовательно-квалификационным уровнем бакалавр (государственные экзамены, защита дипломной работы или проекта) как вступительный экзамен для лиц, которые закончили данное высшее учебное заведение в текущем учебном году, независимо от источников финансирования и форм получения образования.

Для лиц, которые получили образовательно-квалификационный уровень бакалавра в предыдущие годы или в другом высшем учебном заведении, профессиональные вступительные экзамены провести по программам, составленным на основании программ государственной аттестации студентов высшего учебного заведения, в которое они вступают.

Также, сообщает пресс-служба МОН, 20 марта при участии министра С.НИКОЛАЕНКО состоялось селекторное совещание ректоров всех ВУЗ Украины, на которой в устной форме также было доведено разрешение министерства на удлинение переходного периода на двухступенчатое образование. Кроме того, в апреле этого года Министерство собирается провести Всеукраинский студенческий форум, где будут всесторонне обсуждены проблемы, которые сегодня тревожат украинских студентов, и отработаны совместные пути их решения.

“Однако сегодня некоторые политические силы пытаются перенести политическое напряжение в стены университетских аудиторий, что превращает будничные рабочие дискуссии - при умелой организации - в политические акции”, - считают в министерстве, которое, в свою очередь, не “видит причин для протестов студентов”.

В этой связи пресс-служба заявляет, что министерство готово и открыто к диалогу со всеми общественными студенческими организациями, политическими партиями относительно путей совершенствования реформирования высшего образования.