Депутат Киевского городского совета, лидер партии “Яблоко” Михаил БРОДСКИЙ инициирует создание объединения киевлян “Земля и воля”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

М.БРОДСКИЙ рассказал, что целью объединения является обеспечение альтернативного контроля за законностью и прозрачностью выделения земельных участков и застройки Киева со стороны общественности. “Поскольку Киевский городской совет и его исполнительный орган не справляются с функцией защиты интересов киевлян при распределении столичной земли и выделении участков под строительство, эти интересы должны защитить сами жители столицы”, - считает М.БРОДСКИЙ. “Ведь это их собственность и собственность будущих поколений киевлян вызывающе разворовывается под патронатом столичной власти, которая за счет того, что принадлежит территориальной общине, покупает лояльность к себе со стороны депутатов Киевсовета”, - добавил он.

Объединение “Земля и воля” будет постоянно проводить анализ всех проектов решений Киевсовета о выделении земельных участков на предмет целесообразности и законности выделения. “О нарушении во время выделения земли мы будем всесторонне информировать общественность”, - заявил М.БРОДСКИЙ. Он добавил, что объединение планирует работать над замечаниями для последующего обжалования неправомерных решений Киевсовета по земельным вопросам в судах.