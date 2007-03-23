Жовтяк обратится в Государственную исполнительную службу и Европейский суд, если Ющенко до 27 марта не восстановит его в должности председателя Киевской ОГА

Евгений ЖОВТЯК, которого Верховный Суд Украины восстановил в должности председателя Киевской областной государственной администрации, намерен обратиться в Государственную исполнительную службу и Европейский суд в случае невыполнения Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО решения ВСУ.

Об этом Е.ЖОВТЯК сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он напомнил, что в соответствии с законодательством глава государства имеет 15 дней, чтобы исполнить решение суда. Этот срок, отметил Е.ЖОВТЯК, истекает в следующий вторник, 27 марта.

По словам Е.ЖОВТЯКА, во вторник он имеет право написать заявление в Государственную исполнительную службу о нарушении процедуры принудительного исполнения решения суда.

Как объяснил Е.ЖОВТЯК, в соответствии с Законом “О Государственной исполнительной службе” после его обращения государственный исполнитель должен написать письмо должностному лицу, которое не исполняет решение суда. Если же в течение семи дней должностное лицо снова не исполняет решения суда, к нему могут быть применены санкции - от наложения штрафа до возбуждения уголовного дела.

Е.ЖОВТЯК отметил, что в данном случае речь может идти о политической ответственности Президента (импичмент - УНИАН), поскольку уголовное дело возбудить в отношении главы государства нельзя.

Также он не исключает возможности обратиться в Европейский суд по правам человека по поводу невыполнения решений украинских судов.

“На будущей неделе оба этих пути будут применены..., если не будет исполнено решение суда”, - сказал Е.ЖОВТЯК.

В то же время он выразил надежду, что решение Верховного Суда Президентом будет исполнено. Хотя, по словам Е.ЖОВТЯКА, встреча с В.ЮЩЕНКО и главой Секретариата Виктором БАЛОГОЙ, показали “что они, к сожалению, пока не готовы исполнить решение суда”.

Е.ЖОВТЯК рассказал, что ему даже предлагали должность заместителя председателя СНБО. По словам Е.ЖОВТЯКА, он отказался, поскольку, по его убеждению, это будет означать, что нарушается Конституция из-за невыполнения решения суда.

Е.ЖОВТЯК отметил, что сначала он должен быть восстановлен в должности, и уже потом можно обсуждать “другие варианты”.

Как сообщал УНИАН, Е.ЖОВТЯК возглавлял Киевскую областную государственную администрацию с февраля 2005 года по май 2006 года. 24 мая Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от этой должности. Считая свое освобождение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд.

13 марта 2007 года Верховный суд Украины принял решение о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской ОГА.

В тот же день В.ЮЩЕНКО назвал “шоу” восстановление Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской ОГА. «Если идти вариантом шоу и продолжать ту логику, которую инициирует Е.ЖОВТЯК или его окружение в этом вопросе, убежден, что она не делает чести такому человеку, как ЖОВТЯК», - сказал Президент.

Тогда же пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА заявила журналистам, что единственным губернатором Киевской области, которого признает Президент Украины, является Вера УЛЬЯНЧЕНКО.

20 марта В.ЮЩЕНКО провел встречу с Е.ЖОВТЯКОМ.