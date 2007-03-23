Журнал «Фокус» представил собственную версию сотни самых богатых украинских бизнесменов
Журнал «Фокус» представил сегодня собственную версию сотни самых богатых украинских бизнесменов.
Журнал «Фокус» представил сегодня собственную версию сотни самых богатых украинских бизнесменов.
В данном списке, презентованном на пресс-конференции в УНИАН, числится 10 миллиардеров и 90 мультимиллионеров.
Главный редактор журнала «Фокус» Вахтанг КИПИАНИ отметил, что представленная версия является максимально полным списком самых богатых людей Украины, общее состояние которых эксперты оценили более чем в 70 млрд. дол. При этом «нижний порог» для прохождения в рейтинг исчислялся 100 млн. дол.
Авторы рейтинга отмечают, что в него вошли те, кто сегодня владеет напрямую или опосредованно - через подконтрольные структуры - абсолютно разным, но непременно системным бизнесом практически во всех регионах Украины. Также «Фокус» включил в список иностранных бизнесменов, тесно связанных с Украиной и владеющих в ней активами, известными по открытым источникам. Причем у всех участников рейтинга учитывались исключительно украинские активы, поэтому, подчеркнул В.КИПИАНИ, некоторые фигуранты списка выглядят "беднее", чем в международных рейтингах, отражающих их состояние по всему миру.
В.КИПИАНИ также отметил, что в системе подсчета активов авторы рейтинга использовали заявления самих бизнесменов, их интервью, оценки аналитиков и экспертов, данные СМИ. В то же время, по его словам, в общую оценку не включались миноритарные пакеты акций, личные накопления и сбережения фигурантов рейтинга, а также собственность, пребывающая в спорах.
По словам В.КИПИАНИ, все цифры представленные в рейтинге, являются оценочными: «Все эти люди являются богаче того уровня, что представлен в рейтинге», - добавил он, отметив, что пока представители украинского бизнеса не выйдут на биржу, эксперты вынуждены будут говорить о приблизительных суммах и «нижних порогах». В то же время, по убеждению главного редактора журнала, составленный «Фокусом» рейтинг достаточен для того, чтобы на него можно было ссылаться.
Говоря о том, на чем зарабатывают украинские олигархи, В.КИПИАНИ, прежде всего, назвал такие сферы как финансы, металлургию, энергетику, недвижимость, спорт, аграрный бизнес и медиа. Портрет «среднестатистического олигарха» - мужчина, 45 лет, финансист. В сотне фигурантов рейтинга присутствует только одна женщина – председатель правления и совладелец ОАО «Фармак» Филя ЖЕБРОВСКАЯ (155 млн. дол.). В то же время, авторы рейтинга отметили особую роль супруг некоторых бизнесменов, официально владеющих существенными активами, подсчитанными во время составления списка «самых богатых».
Первое место в сотне самых богатых людей Украины занял Ринат АХМЕТОВ - совладелец компании SCM, президент ФК "Шахтер", народный депутат Украины от Партии регионов с активами в 12 млрд. дол.
Вторым «Фокус» называет Лакшми МИТТАЛА – владельца ОАО "Mittal Steel (Кривой Рог") с 4,7 млрд. дол.
Третий - Виктор ПИНЧУК - совладелец корпорации "Интерпайп", президент Viktor Pinchuk Foundation, с 4,4 млрд. дол.
Четвертым и пятым, по версии журнала, идут совладельцы группы "Приват" Игорь КОЛОМОЙСКИЙ (3,3 млрд. дол.) и Геннадий БОГОЛЮБОВ (3,2 млрд. дол.).
В десятку «самых богатых» также вошли:
№ 6 - Виталий ГАЙДУК, совладелец корпорации ИСД, секретарь СНБОУ (2,3 млрд. дол.);
№ 7 - Сергей ТАРУТА, совладелец и председатель совета директоров корпорации ИСД (2,3 млрд. дол.);
№ 8 - Константин ЖЕВАГО, совладелец группы "Финансы и кредит", народный депутат Украины от БЮТ (1,7 млрд. дол.);
№ 9 - Дмитрий ФИРТАШ, совладелец компании "РосУкрЭнерго" (1,4 млрд. дол.);
№ 10 - Владимир БОЙКО, генеральный директор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, народный депутат Украины от СПУ (1,3 млрд. дол.).
Говоря об общем состоянии олигархов, в сумме превысившее 70 млрд. дол., авторы рейтинга отметили, что этих денег хватило бы на финансирование государственного бюджета Украины в течение 2,5 лет или же на то, чтобы разово раздать каждому землянину по 10 долларов.
Детально ознакомиться с полным списком наиболее богатых бизнесменов Украины журнал предлагает на страницах своего специального выпуска.