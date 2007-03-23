Журнал «Фокус» представил собственную версию сотни самых богатых украинских бизнесменов

Журнал «Фокус» представил сегодня собственную версию сотни самых богатых украинских бизнесменов.

В данном списке, презентованном на пресс-конференции в УНИАН, числится 10 миллиардеров и 90 мультимиллионеров.

Главный редактор журнала «Фокус» Вахтанг КИПИАНИ отметил, что представленная версия является максимально полным списком самых богатых людей Украины, общее состояние которых эксперты оценили более чем в 70 млрд. дол. При этом «нижний порог» для прохождения в рейтинг исчислялся 100 млн. дол.

Авторы рейтинга отмечают, что в него вошли те, кто сегодня владеет напрямую или опосредованно - через подконтрольные структуры - абсолютно разным, но непременно системным бизнесом практически во всех регионах Украины. Также «Фокус» включил в список иностранных бизнесменов, тесно связанных с Украиной и владеющих в ней активами, известными по открытым источникам. Причем у всех участников рейтинга учитывались исключительно украинские активы, поэтому, подчеркнул В.КИПИАНИ, некоторые фигуранты списка выглядят "беднее", чем в международных рейтингах, отражающих их состояние по всему миру.

В.КИПИАНИ также отметил, что в системе подсчета активов авторы рейтинга использовали заявления самих бизнесменов, их интервью, оценки аналитиков и экспертов, данные СМИ. В то же время, по его словам, в общую оценку не включались миноритарные пакеты акций, личные накопления и сбережения фигурантов рейтинга, а также собственность, пребывающая в спорах.

По словам В.КИПИАНИ, все цифры представленные в рейтинге, являются оценочными: «Все эти люди являются богаче того уровня, что представлен в рейтинге», - добавил он, отметив, что пока представители украинского бизнеса не выйдут на биржу, эксперты вынуждены будут говорить о приблизительных суммах и «нижних порогах». В то же время, по убеждению главного редактора журнала, составленный «Фокусом» рейтинг достаточен для того, чтобы на него можно было ссылаться.

Говоря о том, на чем зарабатывают украинские олигархи, В.КИПИАНИ, прежде всего, назвал такие сферы как финансы, металлургию, энергетику, недвижимость, спорт, аграрный бизнес и медиа. Портрет «среднестатистического олигарха» - мужчина, 45 лет, финансист. В сотне фигурантов рейтинга присутствует только одна женщина – председатель правления и совладелец ОАО «Фармак» Филя ЖЕБРОВСКАЯ (155 млн. дол.). В то же время, авторы рейтинга отметили особую роль супруг некоторых бизнесменов, официально владеющих существенными активами, подсчитанными во время составления списка «самых богатых».

Первое место в сотне самых богатых людей Украины занял Ринат АХМЕТОВ - совладелец компании SCM, президент ФК "Шахтер", народный депутат Украины от Партии регионов с активами в 12 млрд. дол.

Вторым «Фокус» называет Лакшми МИТТАЛА – владельца ОАО "Mittal Steel (Кривой Рог") с 4,7 млрд. дол.

Третий - Виктор ПИНЧУК - совладелец корпорации "Интерпайп", президент Viktor Pinchuk Foundation, с 4,4 млрд. дол.

Четвертым и пятым, по версии журнала, идут совладельцы группы "Приват" Игорь КОЛОМОЙСКИЙ (3,3 млрд. дол.) и Геннадий БОГОЛЮБОВ (3,2 млрд. дол.).

В десятку «самых богатых» также вошли:

№ 6 - Виталий ГАЙДУК, совладелец корпорации ИСД, секретарь СНБОУ (2,3 млрд. дол.);

№ 7 - Сергей ТАРУТА, совладелец и председатель совета директоров корпорации ИСД (2,3 млрд. дол.);

№ 8 - Константин ЖЕВАГО, совладелец группы "Финансы и кредит", народный депутат Украины от БЮТ (1,7 млрд. дол.);

№ 9 - Дмитрий ФИРТАШ, совладелец компании "РосУкрЭнерго" (1,4 млрд. дол.);

№ 10 - Владимир БОЙКО, генеральный директор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, народный депутат Украины от СПУ (1,3 млрд. дол.).

Говоря об общем состоянии олигархов, в сумме превысившее 70 млрд. дол., авторы рейтинга отметили, что этих денег хватило бы на финансирование государственного бюджета Украины в течение 2,5 лет или же на то, чтобы разово раздать каждому землянину по 10 долларов.

Детально ознакомиться с полным списком наиболее богатых бизнесменов Украины журнал предлагает на страницах своего специального выпуска.