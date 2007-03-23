“Народная рада” поддерживает назначение Кинаха на должность министра экономики

Всеукраинская общественная организация “Народная рада” поддерживает назначение Анатолия КИНАХА на должность министра экономики.

Об этом представители организации сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, редактор газеты “Свобода істини” Олег ЛЕУСЕНКО отметил, что сейчас не время говорить о бесплодном противостоянии, а стоит говорить о практической работе с целью роста экономики и повышения благосостояния людей. По его словам, “сегодня существует насущная необходимость решать проблемы, которые непосредственно касаются ежедневной жизни украинцев”, и, по его мнению, назначение А.КИНАХА на должность министра экономики будет этому способствовать.

В свою очередь, руководитель ВОО “Народная рада” Надежда ЛУКАШЕВИЧ заявила, что А.КИНАХ “является лучшим общественным деятелем в Украине”, который в случае необходимости всегда готов прийти на помощь.

При этом она отметила, что А.КИНАХУ необходимо быть во власти, поскольку только в таком случае он сможет инициировать принятие законопроектов, которые необходимы для развития украинской экономики.

“Я искренне приветствую его (КИНАХА – УНИАН) с этим шагом настоящего мужчины”, – заявила Н.ЛУКАШЕВИЧ. Она отметила, что “в такое сложное для Украины время согласиться занять такую ответственную должность как министр экономики является очень мужественным шагом”.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Верховная Рада назначила А.КИНАХА на должность министра экономики Украины. Сразу после голосования “Наша Украина” исключила А.КИНАХА из фракции.

Президент Украины В.ЮЩЕНКО назвал позором назначение А.КИНАХА на должность министра экономики. «То, что произошло сегодня с назначением министра экономики - это позор. Позор морального типа», - сказал он.