Эксперты поставили коалиционному правительству «тройку» по десятибалльной шкале - опрос

Эксперты поставили коалиционному правительству 3,2 балла по десятибалльной шкале. Такие результаты опроса фонда «Демократические инициативы» были обнародованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, фонд обратился к украинским экспертам относительно их оценки социально-экономической ситуации в Украине и деятельности украинского правительства.

Было опрошено 85 экспертов – политологов, аналитиков и журналистов. Экспертам было предложено оценить разные стороны деятельности правительства и состояния общества по 10-балльной шкале, где «0» означает самый низкий уровень, “10” – самый высокий.

Фонд отмечает, что в целом данные экспертами оценки деятельности правительства и состояния, в котором в настоящее время находится общество, крайне неудовлетворительные. В частности, средняя оценка деятельности правительства, сформированного коалицией большинства в Верховной Раде, составляет 3,2 балла.

Позитивные оценки (выше 5 баллов) получили лишь состояние свободы слова (5,2 балла) и уровень демократии (5,2 балла).