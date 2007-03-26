КИУ рекомендует на следующих выборах в ВР избирать депутатов по региональным открытым спискам

Комитет избирателей Украины рекомендует на следующих парламентских выборах изменить избирательную систему и перейти к избранию народных депутатов по региональным открытым спискам.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления КИУ Игорь ПОПОВ.

Он объяснил, что за пределы каждого избирательного округа целесообразно взять территориальные границы областей Украины, и, соответственно, от каждого округа избирать приблизительно до 20 депутатов.

По словам И.ПОПОВА, такие региональные избирательные списки должны быть открытыми, то есть избиратели получат возможность самостоятельно избирать порядковое место в списке каждого кандидата в депутаты согласно собственным предпочтениям.

И.ПОПОВ добавил, что КИУ также рекомендует вернуться к мажоритарной системе на выборах в местные советы, кроме областных

По его словам, по результатам мониторинга взаимодействия народных депутатов и депутатов местных советов с избирателями КИУ рекомендует руководству парламентских фракций установить более четкие системы ответственности и контроля за работой депутатов с избирателями, опубликовать в местных СМИ закрепление депутатов за соответствующими регионами, время и место приема депутатов и их помощников.

И.ПОПОВ сообщил, что Комитет также рекомендует местным советам провести закрепление депутатов за старыми мажоритарными округами, опубликовать всю контактную информацию в СМИ и установить контроль за работой с избирателями с внесением соответствующих изменений в регламенты работы советов. Кроме того, КИУ считает, что местная власть должна обеспечить все условия для работы депутатов с избирателями, предоставить помещение для открытия приемных.