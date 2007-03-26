Коллективу телепрограммы “Ваш выход” на 1-ом Национальном канале за год удалось помочь десяти украинцам
Коллективу телепрограммы “Ваш выход” за год удалось оказать реальную помощь десяти украинцам.
Коллективу телепрограммы “Ваш выход” за год удалось оказать реальную помощь десяти украинцам.
Об этом сообщила на пресс-конференции в агентстве УНИАН ведущая, продюсер социального телевизионного проекта “Ваш выход” Наталия РОЗИНСКАЯ.
По ее словам, программа “Ваш выход” - это социальный проект, который уже год выходит еженедельно на Первом Национальном канале и посвящен решению проблем простых украинцев. Программа выходит в формате ток-шоу и освещает острые социальные проблемы общества: жизнь детей-сирот, инвалидов, пенсионеров, малообеспеченных слоев общества.
“Непосредственно в студии авторы, ведущая, гости программы находят решение тех или иных проблем, подсказывают украинцам как самостоятельно или объединившись найти выход из сложного положения. Таким образом, с помощью программы зрители могут найти варианты выхода из сложной ситуации”, - сказала Н.РОЗИНСКАЯ.
По ее словам, за год существования проекта коллективу программы удалось оказать реальную помощь многим простым украинцам, которые обратились со своими проблемами. В частности, один из героев программы, посвященной годовщине Чернобыльской катастрофы, Станислав, при поддержке Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Куба в Украине Хулио ГАРМЕНДИЯ бесплатно лечился на Кубе, где ему были сделаны 4 операции. Героини программы “Билет в будущее”, выпускницы школы-интерната № 3 города Киева Ирина и Оксана бесплатно учатся в Европейском университете. Девочке Ирине известный хирург Александр ЭТНИС в США провел 2 бесплатные пластические операции по восстановлению лица.
“Нашими героями всегда становятся реальные люди. Ежедневно звонят по телефону около 40 человек, которые хотят стать героями программы или помочь людям, которые оказались в сложной ситуации”, - отметила Н.РОЗИНСКАЯ.
Она также сообщила, что проект планируется расширить, в частности, будет создана мобильная служба помощи, которая будет называться “От сердца к сердцу”.