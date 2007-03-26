Коллективу телепрограммы “Ваш выход” на 1-ом Национальном канале за год удалось помочь десяти украинцам

Коллективу телепрограммы “Ваш выход” за год удалось оказать реальную помощь десяти украинцам.

Об этом сообщила на пресс-конференции в агентстве УНИАН ведущая, продюсер социального телевизионного проекта “Ваш выход” Наталия РОЗИНСКАЯ.

По ее словам, программа “Ваш выход” - это социальный проект, который уже год выходит еженедельно на Первом Национальном канале и посвящен решению проблем простых украинцев. Программа выходит в формате ток-шоу и освещает острые социальные проблемы общества: жизнь детей-сирот, инвалидов, пенсионеров, малообеспеченных слоев общества.

“Непосредственно в студии авторы, ведущая, гости программы находят решение тех или иных проблем, подсказывают украинцам как самостоятельно или объединившись найти выход из сложного положения. Таким образом, с помощью программы зрители могут найти варианты выхода из сложной ситуации”, - сказала Н.РОЗИНСКАЯ.

По ее словам, за год существования проекта коллективу программы удалось оказать реальную помощь многим простым украинцам, которые обратились со своими проблемами. В частности, один из героев программы, посвященной годовщине Чернобыльской катастрофы, Станислав, при поддержке Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Куба в Украине Хулио ГАРМЕНДИЯ бесплатно лечился на Кубе, где ему были сделаны 4 операции. Героини программы “Билет в будущее”, выпускницы школы-интерната № 3 города Киева Ирина и Оксана бесплатно учатся в Европейском университете. Девочке Ирине известный хирург Александр ЭТНИС в США провел 2 бесплатные пластические операции по восстановлению лица.

“Нашими героями всегда становятся реальные люди. Ежедневно звонят по телефону около 40 человек, которые хотят стать героями программы или помочь людям, которые оказались в сложной ситуации”, - отметила Н.РОЗИНСКАЯ.

Она также сообщила, что проект планируется расширить, в частности, будет создана мобильная служба помощи, которая будет называться “От сердца к сердцу”.