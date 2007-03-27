Бродский не исключает своего участия в следующих выборах мэра столицы

Депутат Киевсовета, лидер Партии свободных демократов Михаил БРОДСКИЙ не исключает своего участия в следующих выборах Киевского городского председателя.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Вначале М.БРОДСКИЙ отметил, что якобы в столице существует «некоторое поверье», что он никогда не сможет стать мэром города Киева. “И не потому что я неумный, или нечестный, непрофессиональный, а потому, что у нас в Киеве живет много антисемитов», - сказал М.БРОДСКИЙ. «Я думаю, что есть смысл сходить на выборы, чтобы доказать, что это не так. Что Киев - это европейский город с европейскими традициями, и что в нем живут просто хорошие люди, которые любят свой город. Может только ради этого стоит сходить», - сказал он.

В то же время М.БРОДСКИЙ отметил, что ему «подходит и та работа, которую делает уже почти 11 лет». «Я уже как-то привык к оппозиции», - сказал он.

Комментируя прошлые выборы мэра столицы, М.БРОДСКИЙ отметил, что лично лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО рекомендовала представителю своей политической силы не баллотироваться на местных выборах. “А на счет непохода на выборы от Блока Тимошенко Николая ТОМЕНКО – это спросите у Юлии Владимировны, почему она не захотела Колю выдвинуть. Это была лично ее инициатива – не пускать ТОМЕНКО на выборы мэра», - сказал он. (М.БРОДСКИЙ был избран депутатом Киевсовета по спискам БЮТ – УНИАН).