Общественные организации юристов призывают Президента отозвать из ВР законопроекты о судоустройстве и статусе судей

Киевское юридическое общество, Юридический клуб и Общество украинских офицеров призывает Президента Украины отозвать из Верховной Рады внесенные им законопроекты “О внесении изменений в Закон Украины “О судоустройстве Украины” и “О внесении изменений в Закон Украины “О статусе судей”, поскольку они могут дестабилизировать судебную ветвь власти.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН президент Юридического клуба, старший научный сотрудник Института государства и права им. Корецкого НАН Украины Николай СИРЫЙ.

По его словам, предложенная законопроектами система судоустройства приведет к дестабилизации судебной ветви власти, значительно осложнит судебную процедуру и ограничит доступ людей к правосудию.

По убеждению Н.СИРОГО, реализация предложенных этими проектами положений обусловит создание системы автономных судов, что непременно вызовет споры о подсудности и, в конечном результате, может вызвать коллапс всей судебной системы.

Он считает, что судебная система должна идти путем создания оптимальной системы судоустройства, быть простой и понятной для граждан и обеспечит осуществление эффективного правосудия.

В случае вынесения предложенных законопроектов на рассмотрение Верховной Рады Украины, представители указанных юридических организаций обратятся к народным депутатам с просьбой учесть их позицию и не голосовать за внесенные Президентом Украины законопроекты.

Председатель Киевского юридического общества Олег БЕРЕЗЮК отметил, что на сегодня есть много случаев, когда предмет спора может рассматриваться сразу в трех судах - Хозяйственном, Гражданском суде общей юрисдикции и Административном. “На сегодня судебная система и так запутана, а внесенными в парламент законопроектами предлагается, чтобы таких судов были пять, что еще больше осложнит ситуацию”, - сказал он.

О.БЕРЕЗЮК напомнил, что одним из главных разработчиков законопроектов был Сергей ГОЛОВАТЫЙ, которого поддержал Сергей КИВАЛОВ.

“У меня возникает вопрос, как власть и оппозиция могут поддерживать один законопроект?”, - отметил О.БЕРЕЗЮК. По его словам, если указанные законопроекты будут приняты, это приведет к полному разрушению судебной системы Украины. “Разрушение судебной системы приведет к одному – диктатуре. Люди будут не удовлетворены судебными решениями, в стране будет хаос и останется один выход - вводить диктатуру”, - сказал он. По мнению О.БЕРЕЗЮКА, это выгодно тем, кто сегодня при власти. “Именно поэтому нынешняя власть поддерживает данный законопроект”, - считает он. В то же время О.БЕРЕЗЮК отметил, что у него вызывает удивление, почему указанный законопроект внесен в Верховную Раду Президентом. “Я думаю, что Президента в очередной раз подставили”, - сказал О.БЕРЕЗЮК.