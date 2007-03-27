«Пора» предлагает 18-й пункт к 17 требованиям оппозиции

Гражданская партия «Пора» настаивает на включении 18-го пункта перечня требований к парламентско-правительственной коалиции, выдвинутых со стороны оппозиционных сил.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель политсовета ГП «Пора» Владислав КАСЬКИВ, представляя пять главных тезисов, которые очерчивают “амбициозные” планы “Поры” на ближайший период.

Суть требования, которая и является основой первого тезиса, заключается в немедленном утверждении „Плана действий правительства”, которое должно официально закрепить обязательство правящей коалиции перед гражданами Украины.

Второй тезис – «Пора», приветствуя объединение оппозиции, призывает ее определить главным приоритетом своей деятельности создание и реализацию плана радикальных структурных реформ, “по образцу послевоенного Плана Маршалла в Европе - как четкую альтернативу бессистемным действиям правительства”, - отметил В.КАСЬКИВ.

Третий тезис – «Пора» считает, что основной задачей объединенных демократических сил должно стать проведение досрочных местных выборов и выборов в Верховную Раду и отмечает, подчеркнул В.КАСЬКИВ, что основной темой новой избирательной дискуссии должно стать не помаранчево-синее противостояние, а борьба концепций развития Украины.

Четвертое - «Пора» выступает за создание прогрессивной реформаторской политической силы, которая исповедует идеи формирования модернизированного государства с самой благоприятной в Европе экономической средой. Ради этого, отметил В.КАСЬКИВ, «Пора» начала радикальную модернизацию своей структуры и готова объединить свои усилия с другими политическими силами вокруг совместной реализации Плана национального прорыва.

Пятым тезисом, отметил председатель политсовета, является то, что, выступая от имени почти 400 тысяч избирателей, “Пора” обратилась к Президенту Украины с настоятельной просьбой о включении представителей партии в Конституционную комиссию. При этом В.КАСЬКИВ отметил, что “Пора” рассматривает создание Конституционной комиссии как первый и неотъемлемый шаг осуществления Плана национального прорыва.

Отдельно В.КАСЬКИВ отметил, что сегодня “Пора” позиционирует себя не как “демократический комсомол”, а как "самостоятельную и прогрессивную реформаторскую политическую силу, которая приходит на смену старым разноцветным политикам”.

В свою очередь, член политсовета ГП «Пора» Илья ШЕВЛЯК заявил, что партия начинает процесс своей модернизации, целью которой является создание новой мощной политической силы европейского типа, которая способна предложить и воплотить план радикальных структурных преобразований.

По этому поводу в пресс-релизе “Поры”, распространенном на пресс-конференции, говорится: «Мы планируем модернизировать партию беспрецедентным для современной политической истории образом, когда процедура реорганизации будет происходить через прозрачные, понятны четкие механизмы. За следующий год с привлечением максимального количества новых членов планируется модернизировать около половины региональных организаций, утвердить основы идеологической доктрины партии «Гражданский патриотизм». В 2007 году партия планирует создать эффективную исполнительную структуру и действенный институт членства. В начале осени будет проведен Съезд депутатов местных советов для определения приоритетов их работы, а в ноябре 2007 года - Гражданское собрание”.

Как сообщал УНИАН, 12 марта фракции «Наша Украина» и БЮТ сформулировали 17 требований к антикризисной коалиции и приняли решение не принимать участия в пленарных заседаниях ВР, пока коалиция не выполнит эти требования оппозиции.