“Опора” призывает власти и общественность не допустить закрытия Национального природного парка ”Гуцульщина”

Гражданская сеть “Опора” призывает власти и общественность не допустить незаконного выведения из юрисдикции государства 32 тыс. 271 га карпатского леса, входящего в фонды Национального природного парка "Гуцульщина".

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила представитель Гражданской сети "Опора" Ольга АЙВАЗОВСКАЯ.

Она сообщила, что решение Косивского райсовета о закрытии Национального природного парка "Гуцульщина" является прямым нарушением закона. Это подтверждает Минприроды, Косивская районная прокуратура, Кабинет Министров Украины и Ивано-Франковска областная государственная администрация. Поскольку в соответствии с нормами Закона "О природно-заповедном фонде" организация и отмена национальных природных парков относится к компетенции Президента Украины, и именно Указом Президента Украины (№456-2002) от 14 мая 2002 года был создан Национальный природный парк "Гуцульщина".

По ее словам, тем не менее, Косивский районный совет 27 декабря 2006 года принимает решение об отмене статуса Национального для парка.

“Подарок площадью в 32 тыс. 271 га карпатских лесов сделали себе к Новому году местные депутаты, в надежде на безнаказанность со стороны правоохранительных органов”, - сказала О.АЙВАЗОВСКАЯ.

Она сообщила, что местные депутаты 4 марта 2007 года предприняли попытку легализировать собственную инициативу и организовали референдум в Косивском районе Ивано-Франковской области. По убеждению представителя “Опоры”, вызывает сомнение легитимность Территориальной избирательной комиссии, которая приняла решение о референдуме, поскольку из 12 членов комиссии, работала половина, а единственный вопрос в бюллетене носил исключительно манипулятивный характер: “Согласны ли Вы, чтобы Косивский районный совет принял решение (предоставил заключение) о согласовании предоставления земель лесного фонда 32 тыс. 271 га НПП "Гуцульщина". Также, из бюллетеня были исключены вопросы, которыми пытались купить местных жителей о возвращении земель, которые были в частной собственности граждан по состоянию на 1939 год.

О.АЙВАЗОВСКАЯ сообщила, что явка на референдум составляла менее 30%, что дало возможность признать референдум не состоявшимся. Теперь районный прокурор оспаривает проведение референдума в суде.

По ее словам, на госимущество в составе НПП "Гуцульщина" было совершено несколько покушений со стороны предпринимателей, некоторых депутатов районного и областного советов, работников земельной службы, лесного и охотничьего хозяйств Косивского района. Кроме того, на директора и научных работников парка проводится сильная психологическая атака, запугивают физическими расправами. О.АЙВАЗОВСКАЯ также сообщила, что на территории Старокутского и Шешорского отделений парка в конце 2006 года происходили поджоги, которые были локализованы силами работников парка и местных жителей. “Последний случай произошел 11 января 2007 года, когда ночью, разбив оконное стекло административно-лабораторного корпуса НПП "Гуцульщина", неизвестные вбросили к помещению канистру с соляркой, вероятно надеясь уничтожить документацию парка. Впрочем, ни один документ о хозяйственной деятельности парка, к счастью, не был уничтожен пламенем”, - сообщила она.

“Парк “Гуцульщина" - это уникальная природно-культурная территория, которая должна остаться в собственности всего народа Украины, а не быть ограждена высокими стенами, рядом с которыми появятся таблички "частная территория", - подчеркнула О.АЙВАЗОВСКАЯ.

Справка УНИАН. Косивский районный совет принял решение провести местный референдум в конце прошлого года. В бюллетене был один вопрос: «Согласны ли Вы, чтобы Косивский совет принял решение (предоставил заключение) о согласовании предоставления земель лесного фонда 32271 га Национальному природному парку «Гуцульщина?». И дальше порядок заполнения бюллетеня: «Если Вы согласны – вычеркните слово «Нет». Если не согласны – вычеркните слово «Да».

По решению Косивского районного совета в 1998 году был создан природный парк «Гуцульщина». В 2002 году в соответствии с Указом Президента Украины парк получил статус национального.