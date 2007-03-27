Представители ЗАО «Агробуд-1» заявляют о попытке силового захвата предприятия

Неизвестными 16 марта 2007 года была совершена попытка силового захвата здания ЗАО «Агробуд-1» по ул. П. Лумумбы 4/7 в г. Киев.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил адвокат ЗАО «Агробуд-1» Юрий БУГЛАК.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, группа из примерно полутора сотен человек, представившихся работниками одной охранной фирмы из г. Кременчуг, ворвалась в помещение и применила силу, совершив попытку захвата здания «Агробуд-1».

При этом, по словам Ю.БУГЛАКА, нападавшие имели якобы определение Сосновского районного суда г. Черкассы о наложении ареста и передачи на хранение ООО «Научно-исследовательскому объединению “НГК” административного здания ЗАО “Агробуд-1”.

По информации адвоката, на сегодня прокуратура установила, что данное определение Сосновского райсуда является поддельным, по факту подделки открыто уголовное дело.

По словам присутствовавшего при попытке захвата здания Ю.АРТЕМЕНКО, данный захват является «одним из наиболее ярких примеров рейдерства в Украине». Он также сообщил, что народные депутаты подготовили законопроект об усилении криминальной ответственности за рейдерство, который на следующей недели будет внесен в Верховную Раду.

Справка УНИАН. Административное здание ЗАО "Агробуд-1" находится в центре Киева (Печерский р-н). Оценочная стоимость - 50 млн. долларов.