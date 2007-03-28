Подведены итоги первого этапа проекта «Центр дистанционного обучения для инвалидов»

Компания «Воля» и благотворительный фонд «Ассоциация инвалидов-компьютерщиков» подвели итоги первого этапа проекта «Центр дистанционного обучения для инвалидов».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила президент фонда «АИК» Елена МОНУКАЛО.

В частности, она отметила, что проект был инициирован фондом «АИК» и стартовал 5 апреля 2006 года. Цель проекта, по словам президента «АИК», помочь получить образование людям, которые имеют определенные физические проблемы и не могут посещать учебные заведения, а также оказать содействие в их дальнейшем трудоустройстве.

По словам Е.МОНУКАЛО, в рамках проекта компания «Воля» профинансировала создание Центра дистанционного обучения (http://do.aik.ua), благодаря которому обучение происходит в комфортных и приспособленных для инвалидов условиях. Руководитель проекта отметила, что свободный график обучения позволяет студенту самому выбирать время освоения материала и сдачи тестов, в зависимости от состояния здоровья и физических возможностей.

Е.МОНУКАЛО также сообщила, что в мае 2006 года на специализированной выставке реабилитационных технологий для инвалидов INVAEXPO 2006 был презентован учебный модуль Центра дистанционного обучения и консультирования инвалидов. На сегодняшний день, подчеркнула она, в рамках проекта создан интернет-портал http://do.aik.ua, подготовлено программное обеспечение, включая систему управления обучением. Также разработаны материалы курсов разной степени сложности по пяти направлениям: курс по программному обеспечению, курс «Основы работы в Windows и в Интернет, подготовительный курс по основам Web, подготовительный курс по основам Flash, подготовительный курс по основам программирования.