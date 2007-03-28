Миноритарные акционеры киевского «Энергопроекта» обвиняют руководство в махинациях с акциями и активами института

Миноритарные акционеры ОАО «Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Энергопроект» обвиняют руководство в махинациях с акциями и активами института.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители Комитета защиты прав акционеров ЗАО «Трудовой коллектив КНИПКИ «Энергопроект», а также миноритарного акционера ЗАО «ТК «Энергопроект» инвестиционная компания ООО «Приват-сток-сервис» (г. Днепропетровск).

В частности, как рассказала представитель ООО «Приват-сток-сервис» Ольга ГУГНИНА, в 2001 году по инициативе руководителя ОАО «Энергопроект» Юрия МАЛАХОВА было создано ЗАО «Трудовой коллектив КНИПКИ «Энергопроект», уставный фонд которого был сформирован за счет внесения в него акций ОАО «Энергопроект», принадлежащих работникам предприятия в объеме 69,77%. При этом, отметила О.ГУГНИНА, уставный фонд ЗАО был сформирован путем «прямого обмана» представителей трудового коллектива. Председателем правления ЗАО был избран «подконтрольный» Юрию МАЛАХОВУ Владмир ШВЕЦОВ, сам Ю.МАЛАХОВ возглавил Наблюдательный совет общества.

В ноябре 2005 года, отметила О.ГУГНИНА, по инициативе Ю.МАЛАХОВА 69,77% пакет акций, внесенный в УФ ОАО «Энергпроект», было продан украинско-немецкому СП ООО «УНА» и КБ «Экспобанк» (в объеме 61% и 8,77% соответственно). При этом, по словам О.ГУГНИНОЙ, данное решение было принято без одобрения общего собрания акционеров. Кроме того, отметила она, сделка купли-продажи акций ООО «УНА» была оформлена в виде договора поручения, согласно которому совместное предприятие обязывалось рассчитаться за акции за счет привлеченного позднее у КБ «Экспобанк» кредита в объеме 1 млн. грн.

Далее, утверждает О.ГУГНИНА, для обеспечения погашения кредита «Экспобанка» между ОАО «Энергопроект» и компанией «УНА», являющейся структурой, подконтрольной Ю.МАЛАХОВУ, был заключен договор о предоставлении финансовой помощи в объеме 1 млн. грн. с 5-летним сроком возврата займа.

«Таким образом, аффилированная коммерческая структура получает на 5 лет 1 млн. грн. совершенно свободно средства, которыми могло пользоваться ОАО «Энергопроект» и таким образом безосновательно уменьшается прибыль института», - сказала О.ГУГНИНА.

Более того, отметила она, позже ООО «УНА» перепродает часть своих акций (35%) не установленному гражданину Российской Федерации, оставляя в своем распоряжении 26% пакет. «Лицо по всей вероятности является подставным», - сказала О.ГУГНИНА, отметив при этом, что остается непонятной позиция государства, которое в лице Регионального отделения ФГИ в Киеве (владеет блокирущим пакетом «Энергопроекта» 25%) допускает продажу активов стратегического проектного учреждения представителям иностранных государств. При этом она добавила, что согласно постановлению правительства о создании «Укратомпром», управление корпоративными правами на блокирующий пакет «Энергопроекта» должно быть передано в ведение концерна.

Как сообщила представитель Комитета защиты прав акционеров ЗАО «Трудовой коллектив КНИПКИ «Энергопроект» Таисия АЛЕКСЕЙЧУК, комитет уже обратился в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением о расследовании фактов незаконного распоряжения руководством института собственностью учреждения, а также акциями ОАО. Комитет также обратился в Главное контрольно-ревизионное управление с требованием дать оценку хозяйственным взаимоотношениям между ОАО «Энергопроект» и ООО «УНА». Кроме того, комитет инициировал ряд исков в судебные инстанции о признании незаконными договоров отчуждения акций ЗАО «ТК «Энергопроект», договора о предоставлении финансовой помощи ООО «УНА», а также фактов недобросовестной скупки акций у работников предприятия по значительно заниженным ценам.

Справка УНИАН. «Энергопроект» - ведущее предприятие по проектированию, разработке нормативных документов, анализу безопасности АЭС, является, в частности, генеральным проектировщиком Хмельницкой, Ривнеской, Чернобыльской АЭС, объекта “Укрытие”; обеспечивает энергетические объекты Украины авторским надзором за строительством, реконструкцией и техническим переоснащением на протяжении их жизненного цикла: от выбора площадки для строительства до снятия с эксплуатации. Один из основных приоритетов деятельности – обеспечение безопасности АЭС и других объектов атомной энергетики.

Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 31 мая 2006 г. N303-р закрепил в государственной собственности на новый трехлетний срок пакет акций ОАО “Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт „Энергопроект” в размере 25%+1

ОАО “Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Энергопроект» включен в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 23.12.04 №1734.

Зарегистрированный УФ ОАО - 993,1 тыс. грн. По информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка на конец 2006 года 26% акций ОАО принадлежало ООО «УНА», 25% – Региональному отделению ФГИ в Киеве. Еще 35% акций принадлежат гражданину Российской Федерации.

По информации СМИ ООО «Приват-сток-сервис» (г. Днепропетровск) сконцентрировала около 11% акций ЗАО «Трудовой коллектив КНИПКИ «Энергопроект».

В 2005 году ОАО «КНИПКИ «Энергопроект» увеличило чистую прибыль более чем в 3 раза – до 635,4 тыс. грн., чистый доход сократился на 27,3% до 33 млн. 698,8 тыс. грн.