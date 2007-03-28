Собрание акционеров банка «БИГ Энергия» не состоялось из-за корпоративного конфликта - регистратор владельцев акций

Собрание акционеров банка «БИГ Энергия», назначенное на 22 марта т.г., не состоялось из-за корпоративного конфликта между различными группами акционеров и в структуре менеджмента банка.

Об этом заявил и.о. директора ОАО «Украинский энергетический реестр» (регистратор владельцев акций ОАО «Банк «БИГ Энергия») Денис БУГАЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, инициатором проведения собрания выступил акционер, владеющий пакетом акций более 10%. Местом проведения собрания акционеров был определен одесский теплоход. Регистратор выполнил всю необходимую процедуру для проведения этого собрания. На повестку дня выносились вопросы, связанные с изменением составов органов управления и контроля банка, а также вопрос изменения названия банка на «Финансово-инвестиционная группа Энергия».

По словам Д.БУГАЯ, никто из акционеров банка не высказался против проведения собрания и «ни один акционер не выразил сомнение относительно законности и целесообразности проведения собрания».

При этом Д.БУГАЙ сообщил, что 22 марта, в день проведения собрания, в офис регистратора пришли государственные исполнители, «которые вручили определение Хозяйственного суда Киева, в соответствии с которым регистратору запрещается проводить регистрацию участников (собрания - УНИАН), запрещается проводить рассылку и еще много чего запрещено, всего около десяти видов по банку «БИГ Энергия».

«Что могу сказать относительно этого определения, это определение является незаконным, это определение противоречит постановлению пленума Верховного Суда Украины и носит явно выраженный рейдерский характер. Это типичное рейдерское определение, такие определения выносились сотнями для того, чтобы получить контроль в акционерных обществах. Мы уже оспорили это определение и подготовили жалобы в Высший совет юстиции, Президенту Украины и в прокуратуру Украины относительно законности вынесения этого определения», - отметил Д.БУГАЙ.

Он подчеркнул, что, учитывая существование вышеуказанного определения, регистрация участников собрания не проводилась и собрание не состоялось.

По его мнению, «заинтересованным в срыве собрания было правление, которое выступило с инициативой вынести это определение, так как именно представители банка подали ходатайство в суд, и суд, удовлетворив это ходатайство, вынес это определение». «Почему это сделало правление, мне не известно, и, думаю, это вопросы к правлению, но хочется отметить, что банк «БИГ Энергия» не может провести собрание уже два года», - сказал Д.БУГАЙ.

«Регистратор фактически является заложником этой ситуации, когда свои отношения решают две большие группы акционеров и, как мы это видим, менеджмент банка, который напрямую вмешался в конфликт. Заинтересованность менеджеров банка я вижу только в одном – ни собрания, ни контроля и есть возможность управлять банком как захочется, есть возможность использовать ресурс банка в своих целях», - добавил он.

Д.БУГАЙ также сообщил, что в последние несколько месяцев проводились постоянные проверки деятельности работы ОАО «Украинский энергетический реестр». Так, за последние полгода были проведены три проверки прокуратурой относительно законности осуществления регистратором деятельности и три проверки Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку на предмет соблюдения лицензионных условий. «Ни одна из проверок не выявила нарушений в деятельности регистратора, ни одна из проверок не применила каких-либо средств влияния в отношении регистратора», - заявил Д.БУГАЙ.

Он также сообщил, что на основании заявления банка было возбуждено уголовное дело Подольским РУ ГУ МВД Украины. В рамках этого криминального дела был установлен запрет на отчуждение акций банка и принято постановление о выемке реестра акционеров. Таким образом, по словам Д.БУГАЯ, на сегодня акции банка фактически обездвижены.

Д.БУГАЙ считает, что «банк стремится передать реестр подконтрольному регистратору, возможно, даже создать свой собственный реестр с правильным списком акционеров».

«Я считаю, что инициирование криминального дела со стороны банка было направлено только на одно - получить реестр и передать его ООО «Говерла-1», - сказал он.

Д.БУГАЙ считает, что у него есть все основания заявить, что ООО «Говерла-1» связана с менеджментом банка.

Также Д.БУГАЙ сообщил, что в середине декабря 2006 года в офис регистратора пришли судебные исполнители, которые предъявили исполнительный лист Полтавского суда общей юрисдикции, в соответствии с которым регистратор обязан провести списание 19,54% акций банка в пользу председателя Наблюдательного совета банка Александра САГУРЫ и члена Набсовета банка Владимира ПЛЕЧУНА.

По словам Д.БУГАЯ, судебные исполнители требовали немедленного выполнения данного постановления, «угрожая уголовным делом». «Я был вынужден провести это списание», - сказал Д.БУГАЙ.

По его словам, в результате такого списания «в реестре банка сложилась сложная корпоративная ситуация. Так, реестр банка состоит из двух частей, одну часть ведет администратор ОАО «Украинский энергетический реестр» (акции в документарной форме), другую часть ведет ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (акции в документарной форме), в результате выполнения судебного требования и в результате получения информации от ОАО «МФС» общее количество акций банка составляет 120%. Таким образом, сложилась очень сложная корпоративная ситуация, в которой невозможно достоверно установить, кто является собственником акций и в каком размере», - заявил Д.БУГАЙ.

Относительно списания 19,54% акций компании он сообщил, что эти акции были перепроданы российской компании «Инжиниринг» (ООО «Инжиниринг»). «Когда мы получили документы относительно этой компании, то мы выявили следующий факт - учредителями и владельцами этой компании являются те же САКУРА и ПЛЕЧУН - председатель и член НС банка «БИГ Энергия», - сказал Д.БУГАЙ. - Мы обратились во все органы государственной власти, в НБУ, ГКЦБФР с просьбой вмешаться в данную ситуацию и завершить этот спор, который не может завершиться более двух лет. Я считаю, если этот спор не завершится, то в будущем ОАО (банк «БИГ Энергия») не сможет осуществлять свою деятельность».

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции Владимир ПЛЕЧУН заявил, что не имеет никакого отношения к ООО «Инжиниринг». «Я не являюсь ни учредителем компании «Инжиниринг», моя подпись там поддельнная и следователем это уже доказано, в то время, когда создавалась компания, ни я, ни САГУРА не были там», - сказал В.ПЛЕЧУН.

Он также сообщил, что решение о списании 19,54% акций уже оспорено в судебном порядке, а судебные исполнители, которые пришли к регистратору с исполнительным листом Полтавского суда, уволились с работы.

В.ПЛЕЧУН назвал сложившуюся ситуацию «типичным рейдерским наездом на банк с использованием регистратора».