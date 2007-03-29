МЖК ”Оболонь” начал производство башенных кранов

ООО "ПТС "Оболонь" (г. Киев), входящее в структуру строительной компании ЗАО "Молодежный жилищный комплекс "Оболонь", совместно со словенской компанией SMM Production Systems Ltd. (GmbH) разработали и начали производство башенных кранов КБ-371 "Оболонь".

Об этом сообщил президент МЖК "Оболонь", заслуженный строитель Украины Василий АНТОНОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, башенные краны производства МЖК "Оболонь" не будут уступать по качеству таким известным маркам, как Liebherr (Германия) или Хаса (Испания), однако будут дешевле зарубежных аналогов почти на 40% (около 350-400 тыс. евро).

В свою очередь, как отметил директор ПТС «Оболонь» Тарас РУБАНЯК, технологию производства башенного крана компания приобрела у словенской компании SMM Production Systems, которая и стала ее партнером в реализации этого проекта. В Украине будет изготавливаться металлоконструкции и осуществляться сборка кранов, а комплектующие будут завозиться из-за границы.

Стоимость проекта КБ-371 «Оболонь» составляет 2 млн. евро.

По словам Т.РУБАНЯКА, современный и высокотехнологичный башенный кран КБ-371 спроектирован под европейские стандарты качества. По многим параметрам кран даже превосходит зарубежные аналоги.

Кран оснащен бесступенчатым регулированием движений рабочих операций. Наращивание башни крана осуществляется с помощью монтажной стойки гидравлическим приводом, которая после окончания монтажа выполняет рабочую функцию как элемент башни. Кран максимальной грузоподъемностью до 8 тонн, имеет высоту подъема крюка до 120 м, вылет стрелы 70 м, башня крана имеет возможность наращивания до 120 м, что позволяет демонтировать опалубку, подавать бетон и поднимать поддоны с кирпичом на высоте до 35 этажей.

Также Т.РУБАНЯК сообщил, что краны изготавливаются на базе двух украинских заводов - ОАО "Черниговский завод металлоконструкций и металлооснастки" (г. Чернигов) и ОАО "Золотоношский машиностроительный завод им. Лепсе" (Черкасская обл.).

ПТС «Оболонь» планирует изготавливать около 100 кранов в год.

Как сообщал УНИАН, в августе 2006 года компания заявила о намерениях заняться производством башенных кранов.

Справка УНИАН. ЗАО «МЖК «Оболонь» - динамично развивающаяся строительная компания. На строительном рынке с 1988 года. За это время компания построила около 300 тыс. кв. м жилья. Сейчас в ЗАО «МЖК "Оболонь" насчитывается более 1000 квалифицированных специалистов.

На сегодня в Украине парк башенных кранов составляет 5036 штук, из которых 4500 кранов имеют истекший срок эксплуатации.