Проект ЕС по поддержке малых и средних предприятий в Украине представил электронный информационный «Виртуальный рынок»

Проект ЕС "Украина: Услуги по поддержке малых и средних предприятий в приоритетных регионах» представил сегодня электронный информационный инструмент по развитию бизнеса - «Виртуальный рынок».

В ходе пресс-конференции в УНИАН отмечалось, что интерактивные инструменты по поддержке бизнеса, разработанные проектом: «Виртуальный рынок», бенчмаринг предприятий и услуги по развитию бизнеса, успешно внедрены в ЕС и сегодня внедряются в Украине.

Проект «Виртуальный рынок» предоставит возможность украинским МСП найти в режиме он-лайн профессиональные услуги поддержки, программы обучения предприятий и бизнес возможности в Украине и за рубежом.

Как отметил руководитель проекта Филипп САНТЕНС, «Виртуальный рынок» будет уникальным бесплатным информационным источником и услугой по развитию бизнеса для украинских предприятий и поставщиков бизнес услуг.

Алексей ДЕМЧЕНКО, эксперт проекта по информационным системам управления, который делал презентацию «Виртуального рынка», сообщил, что после завершения разработки «Виртуальный рынок» будет состоять из справочника поставщиков бизнес услуг (перечень услуг украинских организаций по поддержке бизнеса, консалтинговых компаний), справочника доступа к финансам (украинские банки, лизинговые организации, инвестиционные фонды, которые предлагают финансовые услуги местному бизнесу).

Кроме того, проект предусматривает инструмент бенчмаркинга МСП (инструмент самооценки бизнеса, который позволяет украинским предприятиям, заполнив анкету, оценить деятельность компании по средним показателям европейских компаний в разных сферах, таких как: маркетинг, менеджмент, производство, продажи).

«Виртуальный рынок» также включает справочник бизнес- и инвестиционных возможностей (база данных, которая позволит местным предприятиям разместить на сайте свои бизнес и инвестиционные возможности, а местным и иностранным потенциальным бизнес партнерам - найти эти возможности в «Виртуальном рынке»).

Проект будет работать до декабря в 2007 года.

Проект внедряется консорциумом, который состоит из GFA Consulting Group (Германии, ведущий партнер), PEM GMBH (Германия), Польского офиса экономической политики и регионального развития (ЕРРШ) и Украинского института сельского развития (ІСР). Государственный Комитет Украины по регуляторной политике и предпринимательству является основным бенефициаром проекта.

Кроме того, в ходе пресс-конференции журналисты были информированы о работе Проекта ЕС "Украина: Услуги по поддержке МСП в приоритетных регионах». Так, Григориус КОНТЗОГЛУ, менеджер проекта ЕС делегации Европейской Комиссии в Украине, сообщил журналистам о достижениях проекта за последнее полугодие в четырех основных сферах: обучение государственных служащих и менеджеров МСП, распространение наиболее эффективных методов развития МСП, перестройке связей между украинскими и европейскими организациями по развитию бизнеса, а также об электронных/интернет инструментах по развитию бизнеса.

«В сфере обучения государственных служащих: более 20 программ учебных курсов было предоставлено государственным служащим центральных, областных и местных органов власти по многообразным темам: управление проектным циклом, кластерное развитие, бенчмаркинг, оценка регуляторного влияния, навыки коммуникации для государственных служащих...», - подчеркнул Ф.САНТЕНС.

«В сфере связей между украинскими и европейскими бизнес организациями проект организовал два учебных тура для ряда украинских специалистов по развитию МСП, для специальных малых и средних организаций по поддержке бизнеса и агентств в Венгрии и Великобритании», - отметил Ф.САНТЕНС.

Справка УНИАН. Проект ЕС "Украина: Услуги по поддержке малых и средних предприятий в приоритетных регионах» действует в Украине с мая 2006 года. Он нацелен на улучшение развития политики МСП.