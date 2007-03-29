Условия аккредитации на концерт группы «Scorpions»

Открыта аккредитация на пресс-конференцию группы «Scorpions», которая состоится 9 апреля и на концерт 10 апреля в киевском Дворце Спорта. Обращаем Ваше внимание, что инициатором и Генеральным партнером концерта вот уже третий раз является компания «Союз-Виктан». Учитывая усилия, которые компания приложила для приезда музыкантов в Украину, обязательным условием аккредитации будет упоминание в анонсах компании «Союз-Виктан» в любом из трех предлагаемых форматов:

1. Использование фотографии музыкантов группы «Scorpions» на фоне логотипов «Союз-Виктан». Фотография предоставляется организаторами.

2. Фраза в тексте: «Инициатором и Генеральным партнером концерта «Scorpions» в Украине является компания «Союз-Виктан».

3. Комментарий представителя компании на тему концерта, с обязательной подписью «Представитель Генерального партнера концерта - компании «Союз-Виктан».

Будем рады видеть Вас на пресс-конференции и на концерте. Обращаем Ваше внимание, что учитывая повышенный интерес СМИ к приезду музыкантов, аккредитация журналистов будет осуществляться только при выполнении озвученных выше условий.

Подробности о концерте по адресу http://events.sv.ua/

По условиям аккредитации (только для СМИ):

Концертное агенство АСА, Марианна Кочевых, 38(067)712-12-25, marianna@freenet.com.ua

Пресс-служба «Союз-Виктан», т.496-20-74, info@sv.ua