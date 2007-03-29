Положено начало акции «7 чудес Украины» - Томенко

В Украине положено начало акции «7 чудес Украины».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель Председателя Верховной Рады, председатель совета акции Николай ТОМЕНКО.

По его словам, раньше основные акценты делались на выездном туризме, однако сегодня существует значительный спрос на собственную культуру, на то, что является уникальным в регионах Украины, чем украинцы могут гордиться.

В связи с этим, сказал Н.ТОМЕНКО, было решено начать акцию «7 чудес Украины», которая ставит целью привлечь внимание масс-медиа и украинцев к наиболее популярным памятникам истории и культуры Украины.

Он сообщил, что акция состоится в несколько этапов. В частности, сначала эксперты предложат из каждого региона по три достопримечательности, которые они считают достойными претендовать на включение в список «7 чудес Украины». Позже из этого общего перечня будет выбрано семь лучших памятников истории и культуры Украины.

Н.ТОМЕНКО при этом отметил, что, кроме экспертов, также хотелось бы привлечь к процессу отбора общественность, и сейчас они работают над тем, как это лучше сделать.

По словам Н.ТОМЕНКО, финал акции, когда будет объявлен список «7 чудес Украины», состоится на праздник Ивана Купала во время «ХХ Купальских игр на родине Гоголя» 7 июля.

А 24 августа - на День независимости Украины из этих семи памятников истории и культуры выберут один «Чудо чудес Украины», сообщил он.