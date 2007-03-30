Итоговое заявление участников круглого стола «Европейский Союз и Украина: проблемы энергетической безопасности»

Участники круглого стола «Европейский Союз и Украина: проблемы энергетической безопасности» отмечают актуальность обсуждавшейся проблемы, а также конструктивный характер состоявшейся дискуссии.

Участники констатируют наличие сложных, требующих неотложного рассмотрения вопросов, касающихся организации стабильного обеспечения растущих потребностей стран ЕС в углеводородных энергоносителях и покрытия существующего дефицита электроэнергии в отдельных государствах Евросоюза. По нашему мнению эти вопросы должны решаться в ходе прямых переговоров с участием всех заинтересованных сторон: стран потребителей, производителей и транзитеров соответствующих ресурсов. Только политика, направленная на учёт законных интересов всех участников энергетического рынка может быть эффективной и действительно общеевропейской.

Общеевропейская энергетическая политика может и должна базироваться на принципах, заложенных в проект энергетической стратегии ЕС, как единственного на сегодня прозрачного документа, ставящего задачи и определяющего перспективы, но она не должна пониматься как политика исключительно ЕС, к которой остальные участники энергетического рынка обязаны автоматически присоединиться. Энергетическая стратегия ЕС потенциально будет лишь базой для поиска и достижения взаимовыгодного компромисса потребителей энергетических ресурсов с их производителями и транзитерами. В связи с этим именно взаимовыгодность должна быть главным требованием к общеевропейской энергетической политике. Абсолютно неприемлемыми являются попытки одностороннего диктата, как производителей соответствующих ресурсов, так и их потребителей или транзитеров.

Участники круглого стола также отмечают наличие следующих опасных тенденций:

Во-первых, существует конфликт интересов компаний, работающих в сфере газодобычи, газопоставок и газораспределения, стремящихся к максимизации прибыли и экономических интересов стран-потребителей, которым требуется сохранять конкурентоспособность своих экономик.

Во-вторых, актуальным является перманентный конфликт транзитеров и производителей энергоносителей, в последние годы неоднократно отражавшийся на интересах потребителей.

Третьей опасностью является политизация энергетических проблем в отдельных странах, с целью получения внутриполитических дивидендов отдельными партиями и политиками-популистами.

Четвёртая негативная тенденция – попытки восточноевропейских предпринимателей, чьи капиталы зачастую имеют сомнительное происхождение, руководимых алчностью и эгоизмом, закрепить за собой в энергетической сфере ключевые позиции, с которых они могут оказывать негативное влияние на энергетическую безопасность не только своих государств, но и стран ЕС.

В связи с этим, с учётом информации, предоставленной в докладе господина Каменца и по его настойчивому требованию, участники круглого стола осудили существующую в Украине практику насильственных захватов областных энергораспределяющих компаний, в частности. случаи. Имевшие место в 2005 году, при участии бизнес-структур господина Григоришина.

Участники призывают правительства заинтересованных стран к началу интенсивных переговоров в рамках общеевропейского энергетического форума. Конечной целью таких переговоров должна быть выработка механизма обеспечения взаимного доступа заинтересованных стран и их компаний к участию в добыче, транзите и коммерческом распределении энергетических ресурсов.

Участники круглого стола считают, что эффективными шагами на данном пути были бы унификация национальных законодательств и усиление международного, в том числе общественного, контроля над деятельностью частных и государственных корпораций, работающих в энергетической сфере.

По итогам обсуждения участники пришли к соглашению о необходимости более широкого привлечения общественности и независимых экспертов к участию в выработке рекомендаций национальным правительствам относительно разработки общей европейской энергетической политики. В частности, господин Алексей Толкачёв, от имени «Общественного комитета национальной безопасности Украины», предложил создать Координационный комитет, который, объединив, в своих рядах представителей общественности стран ЕС и Украины, оказывал бы, с использованием механизмов гражданского общества, давление на правительства и законодательные органы своих стран, для стимулирования их к более активному и конструктивному участию в выработке общеевропейской энергетической политики.