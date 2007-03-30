УНА выступает за роспуск ВР и введение прямого президентского правления в Украине

Украинская национальная ассамблея (УНА-УНСО) выступает за роспуск Верховной Рады и введение прямого президентского правления в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН председатель УНА Юрий ШУХЕВИЧ.

По его словам, соответствующее заявление принято сегодня проводом УНА-УНСО.

Он отметил, что УНА также настаивает на необходимости принятия новой редакции Конституции Украины на Всенародном референдуме и только после этого избирать новую Верховную Раду Украины.

В свою очередь заместитель председателя УНА Николай КАРПЮК отметил, что на сегодня в парламенте “есть несколько политических партий, которые полностью контролированы финансово-олигархическими кланами в Украине”.

По его словам, прежде чем идти на новые парламентские выборы, нужно изменить избирательную систему в Украине. Он подчеркнул, что в случае, если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пойдет сегодня на роспуск парламента и в ближайшее время состоятся новые парламентские выборы, то “это абсолютно ничего положительного не даст”. Н.КАРПЮК отмечает, что увеличение, например, на 5% “помаранчевых” и уменьшение на столько же “регионалов” “абсолютно ничего не меняет”. По его словам, “система все равно остается контролированной финансово-олигархическими кланами”.

Поэтому, подчеркнул он, необходимо сначала распустить парламент, отправить в отставку правительство, ввести прямое президентское правление. По его убеждению, нужно “вернуться к Конституции Украины 1996 года”, изменить избирательное законодательство и только после этого проводить выборы в Верховную Раду Украины.