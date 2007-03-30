Общественная организация по защите прав инвалидов просит правительство предусмотреть в бюджете-2008 7,4 млн. грн. на ее нужды

Всеукраинская общественная организация «Коалиция защиты прав инвалидов и лиц с интеллектуальной недостаточностью» направляет запрос Кабинету министров Украины с просьбой при формировании государственного бюджета на 2008 год предусмотреть для нужд организации 7,4 млн. грн.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила исполнительный директор этой организации Раиса КРАВЧЕНКО.

По ее словам, на сегодня сеть организации может прекратить деятельность, поскольку украинская нормативно-правовая база не предусматривает стабильных источников финансирования деятельности по предоставлению общественными, благотворительными, религиозными организациями непосредственной помощи инвалидам. Как отметила Р.КРАВЧЕНКО, статус неприбыльных не позволяет продавать услуги, а местные органы самоуправления и исполнительной власти не обязаны оказывать финансовую поддержку.

Кроме того, уже три года не привлекаются бюджетные средства на предоставление социальных услуг негосударственными субъектами, как это предусмотрено законом «О социальных услугах».

7,4 млн. грн., которые организация просит выделить из госбюджета, будут направлены на выполнение программы «Негосударственные организации – инвалидам с умственной отсталостью», что предусматривает предоставление непосредственной помощи инвалидам и их семьям, что, по подсчетам специалистов, позволит сэкономить около 250 млн. грн. из бюджета, которые бы пришлось потратить, если бы семьи отдали инвалидов в интернаты.

Р.КРАВЧЕНКО отметила, что сегодня из-за отсутствия бюджетного финансирования организация, которая представляет интересы 28 тыс. семей, ухаживающих за инвалидами, и включает 70 негосударственных организаций и коммунальных учреждений, вынуждена просить средства у состоятельных людей. По ее словам, в основном спонсорскую поддержку организация получает «от иностранных доноров».