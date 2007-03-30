Руководство «Управления строительства Хмельницкой АЭС» заявляет об угрозе очередного силового захвата предприятия

Руководство ОАО «Управление строительства Хмельницкой АЭС» заявляет об угрозе очередного силового захвата предприятия накануне общего собрания акционеров, назначенного на 17 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил исполняющий обязанности председателя правления ОАО «УБ ХАЭС» Дмитрий ОЦАБРЫКА.

По его словам, руководство предприятия не исключает, что миноритарные акционеры предприятия, представленные структурами, подконтрольными народному депутату Дмитрию КРЮЧКОВУ, попытаются воспрепятствовать проведению очередного собрания акционеров. В частности, отметил Д.ОЦАБРЫК, не исключено, что нелигитимно избранный глава правления Николай БИРЮКОВ намерен изменить регистратора общества.

«Они могут попытаться сорвать собрание путем смены регистратора», - сказал и.о. главы правления.

Для осуществления этого, по словам Д.ОЦАБРЫКА, в настоящее время со стороны миноритарных акционеров «осуществляется давление» на государственного регистратора исполкома Нетишинского горсовета с целью изменения сведений в Государственном реестре сведений о руководителе предприятия.

Д.ОЦАБРЫКА подчеркнул, что решение об избрании Н.БИРЮКОВА председателем правления на собрании акционеров 8 октября 2005 года, как и само собрание, были признаны нелигитимными рядом судебных инстанций.

Вместе с тем, по словам Д.ОЦАБРЫКА, согласно определению Хозяйственного суда Хмельницкой области от 26 марта т.г., в качестве обеспечения иска госрегистратору Нетишинского горсовета запрещено внесение любых изменений в госреестр относительно руководства ОАО «УБ ХАЭС» до решения общего собрания акционеров.

Как сообщал УНИАН, по информации руководства ОАО «УБ ХАЭС» 16 ноября 2005 года произошла попытка силового захвата предприятия со стороны миноритарных акционеров. Ранее руководство заявляло, что в середине 2005 года неизвестными лицами начали скупаться акции предприятия. Как выяснилось позже, ими были заместитель главы Ривненской госадминистрации по экономике Дмитрий КРЮЧКОВ, помощник руководителя этой госадминистрации Игорь ГОЛОД и владелец "Гранд-базара" в Ривне Андрей ОСТАПЧУК.

По утверждению нынешнего руководства, 8 октября 2005 года лица, скупившие к тому времени 22% акций предприятия, попытались провести собрание акционеров. Ими было незаконно объявлено о смене руководства компании, и председателем правления был назначен Н.БИРЮКОВ. В этот же день представители нового руководства захватили админздание Управления строительства ХАЭС, однако на следующий день, 9 октября, работники предприятия выгнали их оттуда.

В настоящее время, по словам Д.ОЦАБРЫКИ, миноритарные акционеры (в их числе ООО «Атомэнергострой») контролируют порядка 29% акций общества, 57% принадлежит ЗАО «Энергоинвестстрой» (Нетишин), контролируемому нынешним руководством компании, еще 6% - физическим лицам.

Очередное собрание акционеров ОАО «УБ ХАЭС», в повестку дня которого внесен вопрос о выборах председателя правления, назначено на 17 апреля.

В настоящее время реестр акционеров ОАО «УБ ХАЭС» ведет ООО "Трансферсервис".