Вдохновение Коктебеля на полотнах современных художников

14:57, 30 марта 2007
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2 апреля  в 16-00,  в Центральном доме художника состоится официальное открытие Художественной выставки  «Виноград – Виноделие - Вино – Коктебель». Выставка проводится в рамках дней Франции  в Украине - «Французская весна».  В выставке  участвуют  работы художников  из Франции, Украины.

На открытии выставки будут представители Посольства Франции в Украине, Французского культурного центра, члены Ассоциации "Украина-Франция", художники, деятели культуры и искусства. В рамках выставки состоится презентация одноименного каталога, в который вошли работы художников, написанные  во время их пребывания в Коктебеле осенью 2003- 2005 гг.

Творчество и легендарный Коктебель – что может быть естественнее? Если предположить, что на свете существуют места, которым предначертано вдохновлять людей на творчество, то древняя земля Киммерии - как раз такое уникальное место. Вечная пульсация моря, неподвижность величественных скал, бурлящая энергия вулкана Кара-Даг и плавные линии степных холмов, словно рифмующихся  с волнами «незамерзающего Понта».

Кажется, на этой земле творили всегда. От древнейшего искусства  виноделия, известного в Коктебеле  задолго  до нашей эры,   до  поэзии Серебряного Века, живописи и современного джаза. Поэты и художники в самые трудные времена находили здесь убежище и черпали вдохновение в Стране голубых вершин. Кто бы ни попадал на эту уникальную землю, вольно или невольно становится художником, впитывая в себя красоту и гармонию,  чудотворной ауры  Коктебеля.Чтобы ни происходило за пределами Коктебеля, здесь никогда не прерывалась творческая традиция.  Ведь в Коктебеле  сама атмосфера вдохновляет на творческий поиск.

Вот уже три года в Коктебеле собираются художники из многих стран мира, чтобы черпать творческие силы и вдохновение, и написать среди предгорий Кара-Дага то, что видится им  в уникальном пространстве древнего Коктебеля. Именно этим работам всемирного коктебельского художественного братства посвящена   выставка и каталог.

Открытие выставки:   2 апреля  2007 г. в 16-00.

Место проведения: Центральный дом художника, г. Киев, ул. Артема, 1-5, этаж 3.

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