Вдохновение Коктебеля на полотнах современных художников

2 апреля в 16-00, в Центральном доме художника состоится официальное открытие Художественной выставки «Виноград – Виноделие - Вино – Коктебель». Выставка проводится в рамках дней Франции в Украине - «Французская весна». В выставке участвуют работы художников из Франции, Украины.

На открытии выставки будут представители Посольства Франции в Украине, Французского культурного центра, члены Ассоциации "Украина-Франция", художники, деятели культуры и искусства. В рамках выставки состоится презентация одноименного каталога, в который вошли работы художников, написанные во время их пребывания в Коктебеле осенью 2003- 2005 гг.

Творчество и легендарный Коктебель – что может быть естественнее? Если предположить, что на свете существуют места, которым предначертано вдохновлять людей на творчество, то древняя земля Киммерии - как раз такое уникальное место. Вечная пульсация моря, неподвижность величественных скал, бурлящая энергия вулкана Кара-Даг и плавные линии степных холмов, словно рифмующихся с волнами «незамерзающего Понта».

Кажется, на этой земле творили всегда. От древнейшего искусства виноделия, известного в Коктебеле задолго до нашей эры, до поэзии Серебряного Века, живописи и современного джаза. Поэты и художники в самые трудные времена находили здесь убежище и черпали вдохновение в Стране голубых вершин. Кто бы ни попадал на эту уникальную землю, вольно или невольно становится художником, впитывая в себя красоту и гармонию, чудотворной ауры Коктебеля.Чтобы ни происходило за пределами Коктебеля, здесь никогда не прерывалась творческая традиция. Ведь в Коктебеле сама атмосфера вдохновляет на творческий поиск.

Вот уже три года в Коктебеле собираются художники из многих стран мира, чтобы черпать творческие силы и вдохновение, и написать среди предгорий Кара-Дага то, что видится им в уникальном пространстве древнего Коктебеля. Именно этим работам всемирного коктебельского художественного братства посвящена выставка и каталог.

Открытие выставки: 2 апреля 2007 г. в 16-00.

Место проведения: Центральный дом художника, г. Киев, ул. Артема, 1-5, этаж 3.