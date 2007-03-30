МАУ и словенская авиакомпания Adria Airways на маршруте Киев-Любляна планируют перевезти до конца года 10 тыс. пассажиров

«Международные авиалинии Украины» (МАУ) и словенская авиакомпания Adria airways на регулярном маршруте Киев-Любляна-Киев планируют перевезти до конца текущего года 10 тыс. пассажиров в обоих направлениях.

Об этом сообщил вице-президент по продажам и маркетингу авиакомпании Adria airways Томаш КОСТАНЬШЕК сегодня во время презентации маршрута в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в прогонном режиме маршрут работает с 29 декабря 2006 года. Сейчас рейсы в Любляну выполняются три раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Стороны рассчитывают, что прямое сообщение между Киевом и Люблянами откроет широкие перспективы для развития транзитных авиаперевозок между Украиной и Балканскими странами через Любляну, и позволит использовать значительный потенциал Киева как мощного транзитного пункта, где пассажиры с Балканского полуострова смогут пересесть на рейсы во Львов, Симферополь и страны Ближнего Востока, куда МАУ выполняет собственные регулярные рейсы.

Любляна, в свою очередь, сообщается по сети маршрутов авиакомпании «Adria» с 23 городами Европы.

По словам президента авиакомпании МАУ Юрия МИРОШНИКОВА, главными стимулами для сотрудничества украинской и словенской авиакомпаний являются взаимодополняемость рынков, на которых они представлены, и общность стандартов технической эксплуатации, сервиса пассажиров, бизнес-этики - обе компании являются членами IOSA (проверка рабочей безопасности IATA).

Справка УНИАН. Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” основана в 1992 году. МАУ является первой авиакомпанией на территории СНГ, начавшей эксплуатацию лайнера «Боинг»-737, сейчас парк авиакомпании состоит из 14 современных «Боингов» различных модификаций. Авиакомпания выполняет регулярные полеты в Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Рим, Барселону, Лиссабон и др.

Акционерами МАУ являются Фонд госимущества Украины - 61,6%, Austrian Airlines - 22,5%, Aer Cap – 6%, ЕБРР - 9,9%.

Национальная авиакомпания Словении Adria Airways основана в 1961 г. как чартерная авиакомпания. В 1980-е годы компания стала членом IATA.

Adria Airways еженедельно совершает 220 регулярных рейсов в Амстердам, Стамбул, Киев, Сараево, Копенгаген и др.

Авиапарк словенской авиакомпании - 3 аэробуса А320, 7 региональных региональных реактивных самолетов Canadai 200, 1 самолет «Боинг 737-500», 2 самолета SAAB340.