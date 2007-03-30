Нынешними победителями конкурса “Брэнд года Украины” стали 24 компании

24 компании стали победителями нынешнего конкурса “Брэнд года Украины”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент конкурса Владимир СПИВАКОВСКИЙ.

По его словам, нынешними брэндами стали компании: "Beeline" (мобильный оператор), "Nescafe" (кофе), "Medoff" (водка), “Сармат” (пиво), "Microlab" (акустика), “Тамянка” (вино), "Valtec" (металлопластиковые системы), "Polvax" (конвекторы), "Sixt" (прокат автомобилей), “Наша ряба” (мясные изделия), “Легко” (продукты быстрого приготовления),

"DHL" (авиаэкспрессдоставка), "Mitsubishi" (автомобиль), “Фокстрот”, “Секунда”, “Ален”, “Фуршет”, “Арбер групп” (магазины), "Daikin" (кондиционеры), “Торчин” (приправы), “Долина желаний” (овощные консервы), "Tropic Life" (фруктовые консервы), "Diva" (маслины и оливки).

В.СПИВАКОВСКИЙ отметил, что победителей конкурс-рейтинга определяют потребители. По его словам, соответствующие анкеты для заполнения дают потребителям, или печатают в газетах, которые распространяются бесплатно. Соответственно потребители отмечают ту или иную компанию, продукция которой им по нраву.

Нынешние брэнды будут награждены кубком “Брэнд года Украины”, дипломом, электронной версией печати, а также копией самой большой печати, которая была занесена в “Книгу рекордов Гиннеса”. Церемония награждения будет проходить 24 апреля.

***Конкурс-рейтинг “Брэнд года Украины” проводится с 2000 года. За это время владельцами почетного кубка стали около 160 компаний.