Акционеры Сумского фарфорового завода оспаривают законность покупки 51% акций завода структурой Щербаня

Акционеры АОЗТ «Сумской фарфоровый завод» оспаривают выводы Генеральной прокуратуры о законности приобретения в 2000 г. контрольного пакета акций завода ООО «Межрегиональный центр фондовых технологий» (МЦФТ), подконтрольной экс-губернатору Сумской области Владимиру ЩЕРБАНЮ.

Об этом заявила глава правления АОЗТ «Сумской фарфоровый завод» Светлана РОМАНЮК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы опровергаем слова Генпрокуратуры. На завод было оказано силовое давление», - сказала она.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, МЦФТ выкупил 51% акций у трудового коллектива под силовым давлением, путем обмана и с нарушениями устава предприятия. Акции были выкуплены по 20 коп. за 1 акцию при номинальной стоимости 1 гривня.

По словам экс-главы правления завода Александра ЯДРЕЦА, в мае 2006 г. первый заместитель главы Сумской облгосадминистрации Юрий ЖАРКОВ предложил найти для завода инвестора путем продажи акций, чтобы погасить долг предприятия в 3 млн. гривен.

При этом, по словам С.РОМАНЮК, инвестор (МЦФТ) не выполнил своих обязательств и не вложил «ни копейки» в развитие предприятия.

Она также сообщила, что в 2006 г. завод пережил три рейдерских атаки. На протяжении последних двух лет акционеры предприятия в правоохранительных органах давали показания о давлении и материальном ущербе, причиненном продажей акций завода, подтвердив свои показания на очной ставке с В.ЩЕРБАНЕМ.

В свою очередь, исполняющий обязанности директора департамента по корпоративной безопасности УСПП Сергей ХУДОБИН отметил на сегодняшней пресс-конференции, что по просьбе акционеров завода специалисты УСПП провели юридическую оценку продажи акций. Было выявлено много нарушений со стороны МЦФТ. Так, в справке Госфинуслуг, затребованной Генпрокуратурой, значилось, что акции завода были проданы в нарушение устава предприятия.

С.ХУДОБИН заявил, что УСПП будет представлять интересы предприятия на любом уровне. В частности, уже поданы материалы в Межведомственную комиссию по вопросам противодействия поглощениям и захватам предприятий.

С.РОМАНЮК также заявила о том, что будет оспаривать легитимность собрания акционеров по вопросам увеличения уставного фонда завода, назначенное В.ЩЕРБАНЕМ на 15 мая. По ее словам, его цель – получить печать предприятия, чтобы вымыть средства завода.

Как сообщал УНИАН, АОЗТ «Сумской фарфоровый завод» намерен 1 июня 2007 г. провести очередное собрание акционеров и рассмотреть увеличение уставного фонда на 5 млн. грн. – до 7,2 млн. грн.

Мотив увеличения уставного фонда – модернизация оборудования и внедрение новых технологий производства фарфоровых изделий.

В то же время Владимир ЩЕРБАНЬ, бывший глава Сумской ОГА и владелец более 10% голосов уставного капитала завода, инициирует на 15 мая проведение внеочередного собрания акционеров АОЗТ «Сумской фарфоровый завод» для рассмотрения увеличения уставного фонда в 3,2 раза – до 7,2 млн. грн.

Справка УНИАН. Сумской фарфоровый завод был построен в 1965 году. Кроме собственных фарфоровых изделий бытового назначения (более 150 видов), предприятие изготавливает изделия с логотипами предприятий и фирменной символикой.

В 2000 г. чистый убыток предприятия составил 1,7 млн. грн., продукции было произведено на 7,6 млн. грн. В 2006 г. чистая прибыль завода составила 500,7 тыс. грн., продукции было произведено на 35,4 млн. грн., объем продаж составил 35 млн. грн.

51% акций завода принадлежит ООО «Межрегиональный центр фондовых технологий», а 49% - трудовому коллективу. Предприятие является членом УСПП.