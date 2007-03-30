1 апреля в Национальной опере солисты Большого театра примут участие в премьере балета “Лебединое озеро”

1 апреля на сцене Национальной оперы Украины им. Т.Г.Шевченко состоится премьера балета Петра Чайковского «Лебединое озеро», в которой примут участие солисты Государственного Академического Большого театра России Елена КАЗАКОВА и Владимир НЕПОРОЖНИЙ, а также киевский детский коллектив Культурного центра “Кияночка”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Центра “Кияночка” Дмитрий КАЙГОРОДОВ.

По его словам, перед тем, как в 19.00 состоится премьера для широкой общественности зрителей, о 12.00 ее покажут как благотворительный концерт для детей-сирот. «На дневной спектакль билеты уже розданы, а на вечернее – проданы и розданы» - отметил Д.КАЙГОРОДОВ.

Ведущие партии вечернего спектакля будут исполнять солисты Большого театра – О.КАЗАКОВА и В.НЕПОРОЖНИЙ, режиссер балета - заслуженный деятель искусств Анатолий СОЛОВЬЯНЕНКО.

Организаторы мероприятия отметили, что премьеру спектакля «Лебединое озеро» внесено в план культуры и туризма Украины как художественную акцию «Молодость балета Украины», цель которой – привлечь подрастающее поколение страны к высокому искусству, продемонстрировав яркий талант и высокое мастерство юных артистов «Молодого балета Киева», созданного на базе культурного центра «Кияночка».

В свою очередь, В.НЕПОРОЖНИЙ назвал “интересной интерпретацией” известного балета то, что к его исполнению привлеченны юные танцоры.