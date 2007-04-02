В Украине насчитывается до 1,2 млн. человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией

В Украине насчитывается от 800 тысяч до 1 млн. 200 тыс. человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Об этом сообщил исполняющий обязанности президента «Гей-Форума Украины» Святослав ШЕРЕМЕТ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Согласно оценочным данным, в Украине количество лесбиянок, геев, би- и транссексуалов составляет до 1,2 миллиона человек. Хотя точного количества никто не может назвать», - сказал С.ШЕРЕМЕТ.

Представитель нидерландской организации «COC Neterlands» Ларс МОКВЕЛЬД сообщил, что украинская организация «Женская сеть» в рамках проекта «Развитие личностного потенциала в СНГ: ответ на эпидемию ВИЧ/СПИД среди сексуальных меньшинств» провела социологическое исследование среди женщин, имеющих секс с женщинами. «Этот проект, финансируемый Министерством иностранных дел Нидерландов, начат в 2006 году и будет продолжаться еще пять лет. Его главная цель – предотвращение распространения СПИДа и усиление организаций сексуальных меньшинств для интеграции людей с нетрадиционной сексуальной интеграцией в общество», - сказал он.

По словам магистра психологии и культурологии и соавтора исследования Анны ДОВБАХ, главной целью социологического исследования являлось изучение проблем, с которыми сталкиваются женщины-лесбиянки. «Одной из ключевых проблем является проблема юридической идентификации однополого партнерства и связанных с этим проблем по зачатию детей. Кроме того, наши респондентки отмечали наличие проблем с доступностью медицинских услуг, а также социальной и психологической поддержкой», – отметила А.ДОВБАХ.

Среди других острых проблем психолог назвала стигматизацию (отторжение, навешивание ярлыков) и дискриминацию женщин с нетрадиционной сексуальной ориентацией, проблему «выхода из подполья». «Женщины-лесбиянки чаще скрывают свою сексуальную ориентацию, поскольку при раскрытии своего статуса часто сталкиваются с неприятием своего сексуального поведения среди родителей, друзей и близких. И это ключевая проблема, которая подчеркивает необходимость оказания социально-психологической поддержки для таких женщин», - добавила А.ДОВБАХ.

Кроме того, исследование показало, что женщины-лесбиянки нуждаются в защите от стигмы и дискриминации. «В анкетах женщины отмечали факты увольнения или исключения с учебы, а также отказ в аренде жилья по признаку их сексуальной ориентации», - сообщила А.ДОВБАХ.

По ее словам, в группе женщин-лесбиянок также остро стоит проблема заболевания ВИЧ/СПИДом и инфекциями, передающимися половым путем. «Женщины часто не знают, что эти заболевания также передаются при партнерстве женщины с женщиной», - резюмировала психолог.

Вместе с тем, А.ДОВБАХ подчеркнула, что социологическое исследование не является репрезентативным, поскольку группа женщин-лесбиянок является одной из самых закрытых. «Кроме того, мы не знаем и общего количества таких женщин», – пояснила она.