Коновалюк считает проведение парламентских и президентских выборов компромиссным выходом из сложившейся ситуации

Лидер политической партии «Трудовая Украина» Валерий КОНОВАЛЮК считает, что компромиссным выходом из сложившейся ситуации в Украине может стать одновременное проведение парламентских и президентских выборов.

Такое мнение В.КОНОВАЛЮК высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Если будет принято политическое решение об одновременном проведении парламентских и президентских выборов, это может быть компромиссным решением. Тогда парламент сможет к осени подготовиться, одобрив определенные изменения в законодательство», - сказал В.КОНОВАЛЮК.

По его мнению, парламент в первую очередь должен принять законы об оппозиции, о Президенте, об императивном мандате. «Зачем нам нужна была пропорциональная система, если сейчас в парламенте есть 11 нефракционных депутатов? Если кто-то не согласен с позицией партии или руководителя фракции, то существует процедура сложения мандата», - пояснил он.

Лидер партии также предположил, что сегодня на политических консультациях Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложит еще раз вернуться к переговорам и поиску компромисса. «Нужно принять такое политическое решение, которое будет понятно всем. Любой радикальный шаг, который будет устраивать ту или иную сторону, не удовлетворит сегодня украинцев. Радикальное решение приведет лишь к обострению тех проблем, которые существуют», - считает В.КОНОВАЛЮК.

По его мнению, без внесения изменений в избирательное законодательство досрочные парламентские выборы эффективно провести невозможно. «Без возврата мажоритарных округов, без открытых списков, без формирования тех гражданских институтов, которые способны контролировать партии, мы не сможем развязать эти проблем. Не нужно нам говорить о создании конституционной комиссии. Конституция в достаточной степени обеспечивает нормальное развитие государства и общества», – уверен лидер партии.

«Необходимо понимать, что, нарушая Конституцию и игнорируя законодательство, вряд ли можно рассчитывать на обеспечение эффективности власти. Без серьезной ревизии всего законодательства, без политического решения, которое было бы принято подавляющим большинством и правящей коалицией в том числе, говорить о досрочных выборах – это значит загонять проблему в тупик», - подчеркнул В.КОНОВАЛЮК.