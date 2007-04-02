В Украине начался сезон охоты на «Черную пантеру FULDA»

Пришла весна, пора менять шины. К радости водителей не за всеми шинами нужно ехать в магазин. Шины от немецкого производителя теперь можно получить на улицах 5 крупных городов Украины практически бесплатно, при условии достаточной внимательности, скорости и водительского мастерства. Такой оригинальный способ заменить шины в преддверии летнего сезона предлагает производитель FULDA.

С 28 марта по 15 апреля на дорогах Киева, Донецка, Днепропетровска, Харькова и Львова можно встретить «черный бумер» с изображением пантеры. Водители, которые засекут эту машину на улице своего города, имеют возможность получить в подарок комплект качественных немецких шин.

Догнать черную пантеру довольно просто, так как во избежание дорожных происшествий, ТМ FULDA предлагает безопасные правила автомобильной погони: необходимо пристроиться в «хвост» пантеры и помигать дальним светом. Если «пантера» включает аварийные огни, значит - охота завершена.

Чтобы поучаствовать в охоте на пантеру, необходимо настроиться на радиостанцию «Авторадио», услышать название города, время начала погони и свой размер шин. Охота начинается ежедневно около 12-30.

Победители ежедневно рассказывают о своих впечатлениях в прямом эфире радиостанции «Авторадио» в 19:30. Каждый день акции у автомобилистов есть возможность получить новый комплект качественных немецких шин торговой марки FULDA. Присоединяйтесь!